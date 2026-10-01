Sjednici Odbora prisustvovalo je devet članova, kao i Jadranka Ilinčić, sekretarka tog skupštinskog radnog tijela.

Izvor: Skupština glavnog grada

Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je konačnu listu kandidata za članove Savjeta RTV Podgorica, na kojoj se nalaze Dragan Ljutić i Žarka Korać.

O njihovom imenovanju izjasniće se odbornici Skupštine Glavnog grada na sjednici koja je zakazana za danas.

Sjednici Odbora prisustvovalo je devet članova, kao i Jadranka Ilinčić, sekretarka tog skupštinskog radnog tijela, prenosi RTV Podgorica.

Na prethodnoj sjednici Odbor je konstatovao da je lista kandidata za članove Savjeta RTV „Podgorica“ podnijeta blagovremeno i da ispunjava propisane uslove. Na listi su se našli Ljutić i Korać.

Ljutića je kandidovalo 19 nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, životne sredine i potrošačkih prava, dok je Koraća predložilo sedam sportskih organizacija.

Ljutić je bio predlog nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, životne sredine i potrošačkih prava (19 predlagača), dok je sedam sportskih organizacija predložilo Korać.