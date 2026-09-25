Danas oblačno sa kišom, do 23 stepena

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U našoj zemlji danas se očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom, dok će mjestimično biti pljuskova i grmljavine.

Prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježica i snijeg.

Tokom popodneva ili krajem dana, u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti, a ponegdje i prestati.

Vjetar će biti mjestimično umjeren do pojačan, a ponegdje se očekuju i jaki udari, uglavnom sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do 17 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od osam do 23 stepena.