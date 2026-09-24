Voditeljka Ana Radulović opljačkana je prije dvije večeri dok je bila u klubu na Adi Ciganliji
Voditeljka Pinka, Ana Radulović, opljačkana je prije dve noći u Beogradu. Nemili događaj desio se tokom izlaska, a meta je bio njen automobil.
Ana Radulović je luksuzni džip parkirala ispred lokala na Adi Ciganliji gde je izašla u provod sa društvom, a lopovi su iskoristili taj trenutak i obili joj isti. Kako priča izvor blizak voditeljki, ukradene su joj sve lične stvari koje su se u tom trenutku nalazile u automobilu.
Ana Radulović opljačkana na Adi Ciganliji: Lopovi obili auto i sve odnijeli, drugarice je jedva smirile
"Bila je van sebe"
"Ana nije ni slutila šta se dešava, ostavila je sve u kolima, uzela samo najpotrebnije i otišla u kafanu, a kad se vratila imala je šta i da vidi. Lopovi su obili automobil i ukrali joj sve lične stvari koje su se u tom trenutku nalazile u džipu", kaže izvor i dodaje:
"Bila je van sebe, drugarice su je jedva smirile."
Ana Radulović opljačkana na Adi Ciganliji: Lopovi obili auto i sve odnijeli, drugarice je jedva smirile
(Blic, MONDO)