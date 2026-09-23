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Kćerka Anđeline Džoli i Breda Pita iznenadila javnost: Svoje crteže prodaje na uličnoj pijaci

Kćerka Anđeline Džoli i Breda Pita iznenadila javnost: Svoje crteže prodaje na uličnoj pijaci

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Najmlađa kćerka Anđeline Džoli i Breda Pita odlučila je da sama zaradi svoj džeparac

Kćerka Anđeline Džoli i Breda Pita iznenadila javnost: Svoje crteže prodaje na uličnoj pijaci Izvor: SL, 4CNRS, Terma / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Najmlađa kćerka Anđeline Džoli i Breda Pita, Vivijen, koja je nedavno podigla ogromnu prašinu kada se javno odrekla očevog prezimena, sada je ponovo u žiži interesovanja nakon što su je paparaci uslikali da prodaje svoje crteže na uličnoj pijaci u Los Anđelesu.

Izložila je printove, naljepnice i čestitke sa svojim ilustracijama, koje potpisuje umjetničkim imenom The Tulip Fields, odnosno "Polja lala".

Na jednoj čestitki nacrtala je sivog miša sa velikim ružičastim srcem i mašnom, na drugoj hobotnicu okruženu ribama, a među radovima je bio i vanzemaljac u ružičastoj baletskoj suknji i špic patikama.

Cijene Vivijeninih radova kretale su se od 10 do 25 dolara.

Njoj je sve vrijeme pravio društvo brat blizanac Noks, koji joj je i pomogao da postavi štand.

Inače, Vivijen je sve vrijeme raspoloženo razgovarala sa posjetiocima sajma, te je čak i prodala par čestitki.

Ipak, komentari na mrežama su bili podijeljeni. Iako su neki hvalili skromnost djece Džolijeve, mnogi su mišljenja da Vivijen prodaje radove samo na osnovu slavnog prezimena, te da uopšte nije talentovana za slikarstvo ili dizajn, te ostaje da vidimo da li će najmlađa nasljednica glumice i ubuduće nastaviti da se bavi umjetnošću.

(Mondo.rs)

Tagovi

Anđelina Džoli Bred Pit crtež

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