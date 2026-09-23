Pretežno sunčano.

U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu, mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.