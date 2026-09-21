Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se Rusija u velikoj mjeri prilagodila sankcijama i pronašla načine da ublaži njihove posljedice.

Izvor: SERGEY BOBYLEV/KREMLIN / POOL

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocijenio je da nove američke sankcije ruskom energetskom sektoru ne doprinose obnavljanju odnosa Moskve i Vašingtona, niti približavaju rješenje rata u Ukrajini.

Tokom brifinga govorio je i o prirodi NATO-a, vojnim vježbama u Baltičkom moru, rezultatima izbora u Njemačkoj, izjavama francuskih političara i radu ruske Državne dume.

"NATO ostaje sredstvo konfrontacije"

Peskov je izjavio da se priroda Severnoatlantske alijanse tokom godina nije promijenila, ocjenjujući da je blok osnovan radi konfrontacije i da i danas ima istu ulogu.

"Priroda Sjevernoatlantske alijanse ne mijenja se tokom godina. Blok je svojevremeno osnovan radi konfrontacije i ostaje sredstvo konfrontacije", rekao je Peskov.

On tvrdi i da NATO tokom vojnih vježbi u Baltičkom moru uvježbava presrijetanje i zauzimanje trgovačkih brodova.

"NATO uvježbava presrijetanje trgovačkih brodova. Veoma je važno obratiti pažnju na tu pojedinost", poručio je portparol Kremlja.

Kremlj odgovorio na najavljene američke sankcije

Govoreći o američkom zakonu koji predviđa sankcije ruskom izvozu nafte i gasa, a koji pojedini mediji nazivaju "paklenim sankcijama", Peskov je ocijenio da takve mjere dodatno otežavaju odnose dvije zemlje.

"To ne doprinosi obnavljanju naših odnosa i teško da može da pomogne uspješnijem napretku ka rješavanju ukrajinskog sukoba", rekao je Peskov.

Prema njegovim riječima, protiv Rusije je do sada uvedeno više od 30.000 različitih ograničenja koja obuhvataju kompanije, čitave privredne sektore i pojedince.

"Rusija se u velikoj mjeri prilagodila tim sankcijama i pronašla načine da umanji njihove negativne posljedice", naveo je on.

Peskov je dodao da je Moskva u stalnom kontaktu sa svojim trgovinskim partnerima, koji, kako tvrdi, odbacuju politiku američkih sekundarnih sankcija.

"Već ste čuli izjave u kojima su naši partneri ocijenili moguće sekundarne mjere. Svi su jednoglasni u potpunom odbacivanju takve politike", rekao je portparol Kremlja.

Peskov o izborima u Njemačkoj

Komentarišući uspjeh Alternative za Njemačku na izborima, Peskov je rekao da je to unutrašnje pitanje Njemačke u koje Kremlj ne želi detaljnije da se miješa.

"Istovremeno primjećujemo veoma nisku popularnost i slab rejting aktuelne njemačke vlade", dodao je.

Kremlj, prema njegovim riječima, bilježi i pokazatelje koji ukazuju na pad konkurentnosti njemačke privrede, najveće ekonomije u Evropi.

Peskov tvrdi da je jedan od glavnih razloga za takvo stanje odluka Berlina da odustane od jeftinog ruskog gasa i pređe na znatno skuplje energente sa drugih tržišta.

"Veliki dio pada konkurentnosti njemačke privrede posljedica je toga što je Nemačka prestala da kupuje jeftin ruski gas i počela da nabavlja veoma skup gas. Na spot tržištu on je ponekad nekoliko puta skuplji, prvenstveno kada dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Peskov.

On smatra da dio građana Njemačke upravo zbog ekonomskih problema traži političku alternativu sadašnjoj vlasti.

"Njemci, ili makar jedan njihov dio, traže alternativu aktuelnoj vladi kako bi poboljšali svoj položaj. To je prirodan proces", ocijenio je portparol Kremlja.

Odbacio tvrdnje Marin le Pen i Žordana Bardele

Peskov je odbacio izjave lidera francuskog Nacionalnog okupljanja Marin le Pen i Žordana Bardele da Moskva prijeti Parizu kako bi uticala na francusku politiku.

"Ne slažemo se sa tom izjavom. Rusija nikome ne prijeti i nikoga ne ucjenjuje. Takve tvrdnje kategorički odbacujemo", rekao je.

Prema njegovim riječima, Moskva nema sporove sa evropskim državama koji bi mogli da prerastu u ozbiljniji sukob.

"Rusija ne prijeti Francuskoj niti bilo kojoj drugoj evropskoj državi. Predsjednik Putin to je više puta ponovio", naveo je Peskov.

"Situacija u Aljoškama je kritična"

Portparol Kremlja govorio je i o situaciji u gradu Aljoški u Hersonskoj oblasti, za koju je rekao da je "zaista kritična".

Prema njegovim tvrdnjama, granatiranje i napadi ukrajinskih dronova onemogućavaju dopremanje hrane i ljekova lokalnom stanovništvu, prenio je TASS.

"Zaista postoje problemi sa dostavljanjem hrane i ljekova. Kijevski režim čini sve da omete te isporuke. Dronovi neprestano kruže i ubijaju ljude", rekao je Peskov.

Dodao je da ruska vojska radi na rješavanju humanitarne krize u tom gradu.

"Naši vojnici nastavljaju da rade kako bi riješili ovu situaciju", kazao je.

Putin zadovoljan radom Državne dume

Peskov je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin "visoko ocenjuje" rezultate rada osmog saziva.

Kremlj, međutim, nije želio da odgovori na pitanje da li Putin smatra da Vjačeslav Volodin treba da ostane na mjestu predsjednika donjeg doma ruskog parlamenta.

"Kada je riječ o različitim budućim mogućnostima, to ne bih komentarisao. Znate da kadrovska pitanja uglavnom ne komentarišemo", zaključio je Peskov.