Gotovo dva miliona ljudi dobilo je naređenje za evakuaciju dok snažni tajfun Dujuan pustoši Japan.

Izvor: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia

Snažni tajfun Dujuan zahvatio je više japanskih prefektura, donoseći orkanski vetar i obilnu kišu. Japanska meteorološka agencija upozorila je na "neposrednu opasnost po život", dok se gotovo dva miliona stanovnika nalazi u područjima obuhvaćenim naređenjima za evakuaciju.

Pojedina upozorenja u međuvremenu su ublažena ili ukinuta, ali najviši stepen opasnosti ostaje na snazi u gradu Ošima.

Više od 50.000 ljudi bez struje

Snažan vjetar izazvao je prekide u snabdijevanju električnom energijom za više od 50.000 ljudi. Stotine avionskih letova su otkazane, dok je željeznički saobraćaj na pojedinim linijama obustavljen.

Tajfun donosi konstantan vjetar brzine oko 130 kilometara na čas, dok udari dostižu čak 194 kilometra na čas.

Upozorenja trećeg nivoa zbog obilne kiše i četvrtog nivoa zbog opasnosti od klizišta ublažena su ili ukinuta u većem dijelu zemlje. Upozorenje četvrtog nivoa i dalje važi za tokijsku četvrt Šinagava, kao i za sela Tošima i Niidžima.

Vlasti pozivaju stanovništvo da redovno prati meteorološka upozorenja i da bez odlaganja postupa po naredbama za evakuaciju.

Otkazani festivali i veliki događaji

Dujuan je 25. tajfun koji pogađa Japan od početka godine, a zemlju zahvata usred petodnevnog prazničnog perioda.

Koncerti zakazani za ponedeljak u okviru festivala Rock in Japan su otkazani, dok je otkazan i program manifestacije Tokyo Game Show, jednog od najvećih svjetskih sajmova video-igara.

Japanska premijerka Sanae Takaiči navodno odlaže put u Sjedinjene Američke Države kako bi pratila posljedice tajfuna.

Ona je u utorak trebalo da otputuje u Njujork, gdje je planiran sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, kao i njeno obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Žena nestala, strahuje se da je zatrpana

Vatrogasna služba grada Jokosuke saopštila je za BBC da je žena u šezdesetim godinama možda odnesena u naletu vode i zemlje. Spasioci strahuju da je ostala živa zatrpana ispod ruševina.

U gradu Sodegaura, u prefekturi Čiba, spasen je muškarac u pedesetim godinama koji je ostao zarobljen dok je uklanjao ostatke na mjestu klizišta.

On je zajedno sa teškom mašinom pao u šikaru bambusa, nakon čega je izvučen i prevezen u bolnicu.

Vatrogasci u prefekturi Kanagava primili su i poziv muškarca koji je prijavio da je klizište potpuno zdrobilo njegovu kuću.

"Super El Ninjo" dodatno pojačava oluje

Dujuan je najnoviji u nizu snažnih oluja na Pacifiku, čiji intenzitet dodatno povećava takozvani "super El Ninjo". Ovaj prirodni meteorološki fenomen zagrijeva površinu tropskog dijela Tihog okeana i stvara uslove u kojima oluje dobijaju više energije.

Istraživanja pokazuju da klimatske promjene vjerovatno ne povećavaju ukupan broj tajfuna na globalnom nivou, ali oluje koje se formiraju u prosjeku postaju snažnije.

Toplija voda omogućava tajfunima da prikupe više energije i razviju veću brzinu vjetra. Istovremeno, toplija atmosfera zadržava više vlage, zbog čega oluje donose obilnije padavine.

El Ninjo ne utiče nužno na ukupan broj tajfuna, ali može da promijeni mjesto njihovog nastanka, pravac kretanja i jačinu. Pojedine faze ovog fenomena povećavaju opasnost da Japan pogode razornije oluje.

Dujuan nastavlja da se kreće duž pacifičke obale Japana prema sjeveru, dok potpune razmjere štete još nisu poznate.