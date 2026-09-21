Smuvala sina hrvatskog tajkuna: Maja Šuput posle raskida uhvaćena s nasljednikom imperije, i ovaj mlađi od nje

Maja Šuput navodno u vezi sa Emilom Tedeskim.

Izvor: Instagram printscreen/ majasuput

Pjevačica Maja Šuput (46), koja nosi epitet najbogatije pjevačice na Balkanu, snimljena je na zagrebačkom aerodromu u društvu sina hrvatskog preduzetnika, Emila Tedeskog mlađeg.

Pjevačica, koja je nedavno raskinula vezu sa Šimom Elezom, koji je od nje bio mlađi 19 godina, sada je navodno u vezi sa biznismenom koji je 16 godina mlađi.

Prema pisanju portala 24sata.hr, čiji se čitalac zatekao na licu mjesta i zabilježio snimke i fotografije, par je djelovao izuzetno blisko.

"Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam gdje putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno".

Ubrzo nakon toga, pjevačica je na društvenim mrežama objavila da putuje u London, gdje započinje svoju "rođendansku nedelju", budući da za nekoliko dana slavi 47. rođendan.

Bio u braku sa 17 godina starijom

Emil Tedeski mlađi prošle godine se razišao od Nike Perenčević, ćerke Mihajla Perenčevića, sa kojom je ranije bio u braku.

Par se vjenčao u tajnosti 2019. godine na Malom Lošinju, a goste su na raskošnoj svadbi zabavljali Toni Cetinski, Džiboni i Masimo.2022. dobili su sina, a dječaku su dali ime Emil, baš poput oca i dede.