Pregovori predstavnika Vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama Opšteg kolektivnog ugovora (OKU) trebalo bi da budu nastavljeni danas.

Izvor: MONDO

Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama OKU-a, kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade, piše Dan.

Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura.

OKU u Crnoj Gori prestao je da važi 30. aprila.

Sindikati su u avgustu apelovali na Vladu da bez daljeg odlaganja pokrene aktivnosti na zaključivanju novog OKU-a. Sindikati su prethodno više puta tražili zaključenje novog ugovora i organizovali proteste.

OKU je krovni kolektivni ugovor koji definiše dio osnovnih prava zaposlenih koja nijesu već uređena granskim ili pojedinačnim kolektivnim ugovorima. Zbog toga je njegov status posebno bitan za zaposlene koji nemaju drugi kolektivni ugovor.