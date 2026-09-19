Promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje.

Izvor: MONDO

U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 20 do 31 stepen.

Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, uz povećanu oblačnost moguća je prolazno kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 20, najviša dnevna oko 30 stepeni