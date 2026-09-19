Željko Obradović je još jednom govorio o Partizanu i godinama provedenim u klubu iz Humske

Izvor: MN Press

Bivši trener Partizana Željko Obradović još jednom je govorio o odnosu prema beogradskom klubu, osvrnuvši se na period proveden u Humskoj, ali i na želju da crno-bijeli u budućnosti ostvaruju što bolje rezultate.

Obradović je, bez mnogo polemike, govorio o svom drugom mandatu na klupi Partizana, koji je trajao od 2021. do 2025. godine. Iako se njegov povratak u klub nije završio na način kojem su se mnogi nadali, istakao je da je ponosan na ono što je urađeno tokom tog perioda.

"Partizan je klub koji je neverovatan u tom smislu, kakve navijače ima i koliko ljudi vole Partizan. Mi smo živeli... period od četiri godine i malo više od toga, nešto što je bilo kao bajka. Uvek sam to govorio i veoma sam ponosan na taj period. Mogu da kažem da sam proveo prelepe trenutke, bez obzira što se to završilo kako se završilo", započeo je Željko Obradović posle pobede svog tima protiv Burga u Atini.

Iako se Panatinaikos i Partizan možda neće sastati u predsezoni u Atini, Obradović je još jednom istakao značaj koji crno-bijeli imaju za njega.

Govoreći o budućnosti kluba, posebno je izdvojio mogućnost da Partizan postane stalni učesnik Evrolige.

"Svi smo mi koji smo bili u Partizanu radili na tome da Partizan dođe u ovu situaciju u kojoj je sad i daj Bože da postane stalni član Evrolige. Mislim da bi to bilo fantastično. Svi ljudi koji vole Partizan i kojima je u srcu... to znači da je Evroliga prepoznala sve ono što Partizan znači za samo takmičenje."

"Šta drugo mogu da poželim Partizanu?"

Vidi opis Željko Obradović emotivno o Partizanu: "Te četiri godine bile su kao bajka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Ljubav prema Partizanu i Željko Obradović. Priča koja i danas živi, a trener rođen u Čačku još jednom je riješio da javno kaže šta za njega znači klub iz Humske.

"To se zna, šta meni Partizan predstavlja i uvek će predstavljati. Šta mogu ja drugo sem da Partizanu želim sve najbolje? Daj Bože da dođe do najvećih mogućih visina, ove godine u svim takmičenjima", zaključio je Željko Obradović.