Majkl Porter junior otkrio je da je jednom prilikom pitao Nikolu Jokića za pomoć u vezi jedne djevojke.

Izvor: Printscreen/YouTube/One Night with Steiny

Majkl Porter junior je sa Nikolom Jokićem osvojio titulu u Denveru, pa je prošle sezone otišao iz kluba. Tačnije, čelnici franšize su ga trejdovali i tražili su neko drugo rešenje. Od kada je otišao gostuje po mnogim podkastima, priča javno o raznim temama i uvek kaže nešto neočekivano.

Tako je bilo u jednom od podkasta gdje ga je voditelj pitao za srpskog centra i za to da li ga je ikada pitao za neke savjete iz života, ne samo vezane za košarku.

Vidi opis "Jokiću, a kako da ja smuvam Srpkinju?": Porter se okrenuo ka plavuši i otkrio sve o Nikoli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Joel Lerner / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: USA TODAY SPORTS / DDP USA / PROFIMEDIA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Tim Nwachukwu / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Jokić je najbolji. Pisao sam mu jednom. Pričao sam sa jednom djevojkom slovenskog porekla", počeo je Porter.

Onda se okrenuo ka voditeljki i lijepu plavušu je pitao da li zna nešto o njima, na šta je ona odgovorila odrično. Onda je nastavio priču i pokazao da mu geografija nije jača strana.

"Da li se tako kaže? Aha. On je iz Srbije, to je mjesto koje pripada tom području. Pitao sam ga šta bi trebalo da radim, kako tome svemu da pristupim. Kakve su djevojke?", pričao je Porter.

Šta mu je Jokić na to odgovorio?

Michael Porter Jr. says that Nikola Jokic ignored him when he asked for dating advice with a Slavic woman:



“I just asked him, ‘Yo, how should I approach this? What do they like? How are Slavic women? He didn’t respond.’”



(via@onenightsteiny)pic.twitter.com/qgDKTjC9WB — Z (@nuggetscountry_)September 18, 2026

Ono što je zanimalo i voditelja i voditeljku podkasta bilo je šta je Jokić odgovorio.

"Onda mi je sve lijepo napisao, detaljno", rekao je Porter.

Odmah je upitan da li mu je Nikola stvarno sve to detaljno pojasnio.

"Ne, nije mi odgovorio ništa", nasmijao se Porter na kraju.