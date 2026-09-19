Čelsi je doživio drugi poraz u prethodna tri meča i pokazao da je u rezultatskoj krizi. Moraće Ćabi Alonso da pronađe rešenje što prije

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Čelsi je doživio novu katastrofu u Premijer ligi. Posle dvije pobjede na startu šampionata ,vezali su tri meča sa samo jednim osvojenim bodom. Drugi poraz su doživjeli od Brentforda - 3:0.

Ćabi Alonso na ovom meču nije mogao da računa na svog najboljeg strelca Žoaa Pedra zbog povrede, ali to svakako nije opravdanje za konačan rezultat i za prikazanu igru. Domaći tim je bio mnogo bolji rival u ovom susretu i zaslužio je da osvoji sva tri boda.

Brentford Čelsi 3:0 Izvor: YouTube/Arena sport

Golovi su pali tek u poslednjih pola sata drugog dijela. Krenulo je preko Džejdona Entonija U 61. minutu, pa je Igor Tijago u 83. konačno prekinuo golgeterski post. Konačan rezultat je u 94. minutu postavio Fabio Kavaljo.

Brentford je tako sada treći na tabeli sa 9 bodova iz pet utakmica, dok je Čelsi sedmi sa sedam poena.