Državljanin Nigerije (25) uhapšen je u Beogradu zbog sumnje da je duže vrijeme tukao, prijetio smrću i seksualno zlostavljao suprugu (52). Nasilniku je određeno zadržavanje do 48 sati.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

Državljanin Nigerije O. O. (25) uhapšen je u ponedeljak u Beogradu zbog sumnje počinio krivično djelo nasilje u porodici, tako što je u dužem vremenskom periodu zlostavljao suprugu J. J. (52), državljanku Srbije.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je on u stanu na Novom Beogradu suprugu maltretirao, prijetio joj da će je ubiti, a potom je i fizički napadao, udarajući je i nanoseći joj povrede u predjelu glave i tijela.

Takođe se sumnja da ju je primoravao na seksualne odnose, a povrijeđenoj ženi konstatovane su lake tjelesne povrede.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden kod dežurnog tužioca, a protiv njega je podnijeta krivična prijava za krivično djelo nasilje u porodici.

Istragu u ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf/MONDO)