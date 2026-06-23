Iz MVP ali i iz Ministarstva pomorstva rekli su da su crnogorske nadležne institucije u redovnoj komunikaciji sa kompanijom, međunarodnim partnerima i porodicama pomoraca i da čine sve kako bi se obezbijedio što skoriji povratak pomoraca kući.

Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia

Crnogorski pomorci koji su već više od dva mjeseca zarobljeni na brodu “MSC Francesca” u Ormuškom moreuzu još nijesu oslobođeni, uprkos potpisivanju Memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana koji predviđa ponovno otvaranje tog moreuza, prenose "Vijesti".

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) su za ovaj medij saopštili da se u ovom trenutku ne može predvidjeti kada se može očekivati zvanično oslobađanje broda, bez obzira na naznake stabilizacije prilika u Ormuškom moreuzu.

Kažu i da su pomorci dobrog zdravstvenog stanja i da imaju redovnu komunikaciju sa svojim porodicama, koja je do sada bila na zadovoljavajućem nivou.

Iz MVP ali i iz Ministarstva pomorstva rekli su da su crnogorske nadležne institucije u redovnoj komunikaciji sa kompanijom, međunarodnim partnerima i porodicama pomoraca i da čine sve kako bi se obezbijedio što skoriji povratak pomoraca kući.

Iranska nacionalna garda zaustavila je brod “MSC Francesca” 22. aprila dok je pokušavao da napusti Ormuški moreuz, a na brodu se nalaze četiri crnogorska pomorca, od kojih su trojica rukovodni kadar, uključujući zapovjednika broda i upravitelja mašine.