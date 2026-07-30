Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Pretežno sunčano i veoma toplo.

Na sjeveru, u jutarnjim satima, moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle, u planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti.

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.

Podgorica: Sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, najviša dnevna oko 38 stepeni.