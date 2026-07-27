Air Montenegro odustao je od planiranog obnavljanja sezonske linije Tivat–Ljubljana za ovu godinu zbog sve jače konkurencije na tržištu između Crne Gore i Slovenije.

Izvor: AIR MONTENEGRO

Kompanija je prvobitno planirala letove od juna do kraja oktobra, potom je red letenja skraćen na septembar, ali su na kraju otkazani i ti letovi koji su bili dostupni za rezervaciju, prenosi Radio Tivat.

Za razliku od prošle godine, kada su slovenački turoperatori koristili letove Air Montenegra za Tivat, ove sezone odlučili su se za saradnju sa čarter kompanijom Trade Air. Istovremeno, na redovnoj liniji Podgorica–Ljubljana Air Montenegro od prošlog mjeseca ima i novog konkurenta – Wizz Air, javlja Dan.

Iz Air Montenegra poručuju da neće ulaziti u cjenovni rat sa mađarskim niskobudžetnim prevoznikom, već će se fokusirati na kvalitet usluge, tačnost letova i korisničko iskustvo. Iz Wizz Aira, s druge strane, navode da je Podgorica trenutno prioritet, ali da u budućnosti ne isključuju mogućnost uvođenja letova i prema Tivtu.

Otkazivanje linije Tivat–Ljubljana još jednom potvrđuje da nacionalni avioprevoznik posluje u sve zahtjevnijem i konkurentnijem okruženju.