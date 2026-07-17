Iz kompanije su saopštili da se dolazak vazduhoplova na Aerodrom Podgorica očekuje oko 19.30 časova, dok će javnost biti naknadno informisana o daljem rasporedu aktivnosti.

Izvor: MONDO

Novi avion nacionalne avio-kompanije Air Montenegro, tipa Embraer E195 sa registarskom oznakom 4O-AOI, krenuo je sa aerodroma u Sarbrikenu (Saarbrücken) prema Podgorici.

Iz kompanije su saopštili da se dolazak vazduhoplova na Aerodrom Podgorica očekuje oko 19.30 časova, dok će javnost biti naknadno informisana o daljem rasporedu aktivnosti.

Kako navode iz Air Montenegra, administrativne prepreke koje su usporile isporuku aviona u međuvremenu su otklonjene, čime su stvoreni uslovi za nastavak širenja flote.

“Administrativni problemi koji su, nažalost, odložili isporuku aviona, u međuvremenu su u potpunosti riješeni, pa Air Montenegro nastavlja svoj razvoj sa flotom koja je danas dvostruko veća nego prije samo godinu dana”, saopšteno je iz kompanije.

Povodom dolaska novog aviona i predstavljanja rezultata poslovanja za prvu polovinu 2026. godine, Air Montenegro će organizovati konferenciju za medije, a detalji o terminu biće objavljeni naknadno.

Predsjednik Odbora direktora kompanije Tihomir Dragaš istakao je da je novi Embraer četvrti avion u floti Air Montenegra, naglašavajući da je u prethodnom periodu ostvaren značajan rast kapaciteta.

“Ovo je četvrti avion u floti. Ponosan sam što smo za dvije i po godine udvostručili flotu nacionalne aviokompanije i pokazali da se predanim radom može postići rezultat na koji svi građani Crne Gore mogu biti ponosni”, napisao je Dragaš.

On je zahvalio zaposlenima kompanije koji su, kako je naveo, u prethodnim mjesecima bili angažovani na realizaciji procesa dolaska novog vazduhoplova uoči početka najintenzivnijeg dijela turističke sezone.

“Dugujem zahvalnost svim kolegama na posvećenom radu kako bi vazduhoplov stigao i proširio flotu pred sam vrhunac ljetnje sezone”, poručio je Dragaš.