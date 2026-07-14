Kako su kazali, od početka jula do 12. jula nadležne službe sprovele su intenzivne kontrole na moru i unutrašnjim vodama širom Crne Gore.

Izvor: ScreenShot youtube

Uprkos teškoj pomorskoj nezgodi koja se prije samo dva dana dogodila u akvatorijumu ispred Plave špilje, na tom mjestu zatečeno je čak 18 čamaca, što jasno pokazuje da pojedini učesnici u pomorskom saobraćaju i dalje ignorišu upozorenja nadležnih službi i osnovna pravila sigurnosti plovidbe, poručeno je iz Ministarstva pomorstva, piše CdM.

“Povodom teške pomorske nezgode koja se 11. jula dogodila u akvatorijumu ispred Plave špilje, u kojoj je britanska državljanka zadobila teške tjelesne povrede nakon kontakta sa propelerom glisera, kao i prethodnih teških pomorskih nezgoda na Slovenskoj plaži u Budvi i na Skadarskom jezeru, Ministarstvo pomorstva izražava žaljenje zbog svih povrijeđenih i želi im brz i uspješan oporavak”, navodi se u saopštenju.

Iz tog resora su kazali da su sve navedene pomorske nezgode predmet istraga koje sprovode nadležni organi radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima su se dogodile.

“Nažalost, ovi događaji još jednom potvrđuju da se propisi o sigurnosti plovidbe moraju dosljedno poštovati i da neodgovorno ponašanje na moru može imati teške posljedice po ljudske živote i zdravlje”, istakli su iz Ministarstva pomorstva.

Kako su naveli, upravo zbog povećanog intenziteta pomorskog saobraćaja tokom turističke sezone, Ministarstvo pomorstva donijelo je novi Pravilnik o sigurnosti plovidbe, izvještavanju i upravljanju pomorskim saobraćajem, kojim su uspostavljena ograničenja brzine, koridori plovidbe i posebni režimi plovidbe na lokacijama sa povećanim rizikom, uključujući Bokokotorski zaliv, akvatorijum ispred Plave špilje, rijeku Bojanu, Skadarsko jezero i druge frekventne zone, javlja CdM,

“Istovremeno, Ministarstvo pomorstva, u saradnji sa lučkim kapetanijama, Inspekcijom sigurnosti plovidbe, Upravom pomorske sigurnosti (UPS) i Upravom policije, svakodnevno sprovodi pojačane kontrole na moru i unutrašnjim vodama”, dodali su.

Kako su kazali, od početka jula do 12. jula nadležne službe sprovele su intenzivne kontrole na moru i unutrašnjim vodama širom Crne Gore.

“U navedenom periodu evidentirana su 52 prekršaja iz oblasti sigurnosti pomorske plovidbe, izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 44.400 eura, dodatno je 20 dozvola za upravljanje čamcima oduzeto, pri čemu će protiv tih osoba prekršajni postupci biti sprovedeni pred nadležnim lučkim kapetanijama, zbog čega nijesu uključeni u navedenu statistiku”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva pomorstva su istakli da ovi podaci potvrđuju da nadležne službe svakodnevno sprovode intenzivan nadzor i da će svaki utvrđeni prekršaj biti procesuiran u skladu sa zakonom.

Kontrole su dodatno intenzivirane i 13. jula, kada su na području Bokokotorskog zaliva, Budve, otvorenog mora i unutrašnjih voda bile angažovane zajedničke ekipe Ministarstva pomorstva, Uprave pomorske sigurnosti, lučkih kapetanija i Uprave policije.

“Tom prilikom kontrolisano je više od 90 plovnih objekata, registrovana su 32 nova prekršaja, uručeno je 25 pozivnih pisama, oduzete su 24 dozvole za upravljanje čamcima, iz saobraćaja su isključena dva neregistrovana skutera”, dodali su, piše CdM.

Istakli su da posebno zabrinjava činjenica da se, uprkos teškoj pomorskoj nezgodi koja se prije samo dva dana dogodila u akvatorijumu ispred Plave špilje, i dalje bilježi veliki broj plovnih objekata koji se okupljaju na toj lokaciji.