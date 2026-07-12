Britanska državljanka zadobila je teške tjelesne povrede u incidentu koji se u subotu dogodio u moru kod poluostrva Luštica, u blizini poznate Plave špilje.

Izvor: ScreenShot youtube

Prema dostupnim informacijama, turistkinju je tokom plivanja u jednoj od manjih pećina u okolini Plave špilje povrijedio propeler glisera registarskih oznaka 192 KT. Gliserom je prethodno doplovila grupa turista, među kojima je bila i povrijeđena Britanka, kako bi obišli ovu atrakciju.

Kako se navodi, skiper glisera Ž. M. navodno je, nakon što je primijetio da plovilo usljed struje i talasa ide prema zidu pećine, u panici pokrenuo motor u trenutku kada se turistkinja nalazila u vodi u blizini zadnjeg dijela glisera. Tom prilikom propeler je zahvatio njene noge i nanio joj teške povrede, prenose Vijesti.

Povrijeđenu turistkinju ostali prisutni su odmah izvukli iz mora i ukrcali na gliser, kojim je prevezena do marine Portonovi u Kumboru. Tamo je predata ekipi Hitne medicinske pomoći iz Herceg Novog, nakon čega je upućena na dalje liječenje.