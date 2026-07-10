“Povodom predstojećeg praznika, 13. jula – Dana državnosti, obavještavamo građane da će linijski prevoz putnika 13. i 14. jula 2026. godine saobraćati po nedjeljnom redu vožnje”, navode iz Gradskog prevoza.

Izvor: Instagram/Screenshot/gradskiprevoz_glavnigrad

Gradski prevoz Podgorica objavio je na društvenim mrežama da će autobusi 13. i 14. jula saobraćati po nedjeljnom redu vožnje.

“Povodom predstojećeg praznika, 13. jula – Dana državnosti, obavještavamo građane da će linijski prevoz putnika 13. i 14. jula 2026. godine saobraćati po nedjeljnom redu vožnje”, navode iz Gradskog prevoza.