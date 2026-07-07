Turistička organizacija opštine Budva poziva sve građane i goste da zajedno obilježe Dan državnosti Crne Gore i Dan Turističke organizacije Budva uz bogat program, vrhunsku muziku i nezaboravnu atmosferu ispred zidina Starog grada.

Izvor: TO Budva

Turistička organizacija (TO) Budva povodom Dana državnosti Crne Gore i svoga rođendana organizuje 13. jula na starogradskom trgu muzičko-modnu manifestaciju, a glavne zvijezde su pjevači Doris Dragović i Boris Režak.

"Cjelovečernji program počinje od 19 časova dječijom i tinejdž modnom revijom 'Catwalk School Budva', pod rukovodstvom Marije Rovčanin Vujović. Škola manekenstva, koja okuplja djecu i mlade uzrasta od četiri do osamnaest godina, kroz svoj rad razvija samopouzdanje, scenski nastup i kreativnost, pružajući polaznicima kvalitetnu edukaciju iz oblasti manekenstva i drugih vještina važnih za njihov pravilan razvoj. Muzički dio večeri otvoriće Gradska muzika Budva, nakon čega će na scenu izaći Boris Režak, jedan od najprepoznatljivijih kantautora regionalne pop scene, čiji su emotivni nastupi i bezvremenski hitovi godinama osvajali publiku", naveli su iz TO Budva u saopštenju.

Režak ističe da ga za Budvu vežu posebne emocije.

"Moj prvi ozbiljan muzički početak vezan je upravo za Budvu. Na Budvanskom festivalu nastupio sam 2001. godine sa pjesmom 'Kada odu svi', a 2003. godine sa pjesmom 'Nakon toliko godina'. Zato se ovom gradu uvijek rado vraćam", rekao je Režak.

Publika će imati priliku da čuje njegove najveće hitove – "Pokora", "Anđeo", "Ti si moja", "Vjeruj mi na riječ", "Lastavica", "Gospodska ulica", "Isti se pronalaze", "Kada odu svi", "Nakon toliko godina" i mnoge druge.

"Obećavam fantastičan provod. Moj bend i ja s puno pozitivne energije iščekujemo nastup pred budvanskom publikom i svim gostima koji su za svoj odmor odabrali Budvu. Siguran sam da nas očekuje veče ispunjeno dobrom muzikom, emocijama i odličnom atmosferom. Turistička organizacija opštine Budva tog dana obilježava i svoj rođendan, pa vjerujem da će, kao i uvijek, biti sjajan organizator i domaćin. Vidimo se u Budvi", poručio je Režak.

Vrhunac večeri pripašće jednoj od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda – Doris Dragović

"Budva je grad mora, kamena i emocije, a takva su i moja najljepša muzička sjećanja. Veselim se što ćemo 13. jula zajedno pjevati pjesme koje nas godinama spajaju i grle, jer publika je oduvijek moje najveće nadahnuće. Dođite da zajedno stvorimo još jednu ljetnju veče koju ćemo nositi u srcu dugo nakon što posljednji stih utihne. Vidimo se u Budvi", navelaje Dragović.

Turistička organizacija opštine Budva poziva sve građane i goste da zajedno obilježe Dan državnosti Crne Gore i Dan Turističke organizacije Budva uz bogat program, vrhunsku muziku i nezaboravnu atmosferu ispred zidina Starog grada.

Veče će biti zaokruženo svečanim vatrometom, koji će simbolično obilježiti praznik, rođendan Turističke organizacije opštine Budva i još jednu noć za pamćenje na budvanskoj rivijeri.