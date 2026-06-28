Grupa poslanika predložila je izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima se uvodi pravo na naknadu za materinstvo za supruge i životne partnerke preduzetnika koje nijesu zaposlene.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi portal Dan, grupa poslanika iz više partija parlamentarne većine uputila je u skupštinsku proceduru Predlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim se uvodi novo materijalno davanje – naknada za materinstvo za suprugu, odnosno životnu partnerku lica koje obavlja preduzetničku djelatnost.

Predloženim zakonom, kako prenosi portal Dan, pravo na naknadu imale bi supruge ili životne partnerke koje uobičajeno učestvuju u obavljanju preduzetničke djelatnosti, pod uslovom da nijesu u radnom odnosu.

Naknada bi se isplaćivala u slučaju prekida profesionalnih aktivnosti zbog trudnoće i materinstva, u trajanju od 14 sedmica od dana prekida rada, a njen iznos bio bi jednak minimalnoj zaradi u Crnoj Gori. Kako prenosi portal Dan, pravo bi se ostvarivalo preko nadležnog centra za socijalni rad.

Predlagači navode da je cilj izmjena povećanje socijalne sigurnosti i podrške tokom trudnoće i nakon porođaja, uz očuvanje ekonomske aktivnosti i održivosti preduzetništva.

Kako prenosi portal Dan, zakon će, ukoliko bude usvojen, početi da se primjenjuje tek nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, a za predstavnika predlagača određen je poslanik Amer Smailović.