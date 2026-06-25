Prema Zirojevićevim riječima Krapović nije samo megafon i informator organizovanog kriminala, već je i dokazani lažov.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević objavio je na svom Facebook profilu podatke o kupovini stana i kazao da nekoga ko je čist, nikakvim lažima i izmišljotinama ne mogu uprljati.

On je to uradio nakon što je na današnoj sjednici Skupštine poslanik Demokrata i ministar odbrane Dragan Krapović tvrdio da je Zirojević sa 2.100 eura po kvadratu kupio stan u zgradi Master inžinjeringa u Podgorici, gdje imovinu imaju i ljudi iz “kavačkog klana”, ali, kako je naveo, nije pomenuo da je dobio garažu a kada se sve to sabere, ispada da je poslanik SD prošao veoma dobro, ispod 2.000 eura, pa može biti da je dobro stimulisan da djeluje kako djeluje.

Prema Zirojevićevim riječima Krapović nije samo megafon i informator organizovanog kriminala, već je i dokazani lažov.

“Kao što sam danas najavio, objavljujem detalje vezane za kupovinu stana i garažnog mjesta, a za koje je Krapović pokušao lažno da me optuži da su kupljeni po cijeni nižoj od tržišne. Predugovor o kupovini stana (zgrada još uvijek nije bila završena i puštena u upotrebu) potpisan je 22.10.2024. godine, kada je i ugovorena cijena kvadrata stana i garažnog mjesta. Konačni ugovor potpisan je tek 5. 12. 2025. godine iz razloga imovinsko-pravnih problema između investitora i države, zbog čega se niti jedan stanar određeni vremenski period nije mogao upisati kao vlasnik stana, iako je zgrada bila završena i spremna za useljenje”, napisao je Zirojević.

Kako je kazao, predugovorom je definisana cijena kvadrata stana u iznosi 2100 eura/m2, kao i cijena parking mjesta u iznosu 14.000 eura.

“Navedena sredstva, nakon odobrenja kredita kod Erste banke, preko računa su uplaćena investitoru na dan 19.12.2024. godine, umanjena za 10.000 eura učešća koje je uplaćeno nešto ranije, od sredstava koja su predstavljala zajedničku bračnu ušteđevinu moje supruge i mene, uključujući i svadbene poklone. Prema podacima MONSTAT-a, prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori tokom 2024. godine iznosila je 1.844 eura, dok je u Podgorici taj iznos 1810 eura”, istakao je.

Dakle, kako je dodao, gotovo 300 eura manje nego što iznosi cijena kvadrata stana koju je, kako Krapović tvrdi, platio sa popustom.

“Nakon što je 5.12.2025. godine potpisan “Ugovor o prodaji nepokretnosti”, dana 15.12.2025. godine, od strane Uprave za nekretnine, izdato je rješenje kojim se dozvoljava promjena upisa na nepokretnostima. Nakon što je procedura i formalno završena kod Uprave za nekretnine, stan i parking prostor su u upisani na moje ime dana 3.02.2026. godine, što se može vidjeti u podacima Uprave za nekretnine, na web sajtu ekatastar. Ako Krapović ne zna kako, neka pita Borisa Bogdanovića,” poručio je Zirojević.

Naglasio je da je Izvještaj Agenciji za sprječavanje korupcije, u slučaju promjene u iznosu većem od 5.000 eura, podnio samo dva dana kasnije, 5.02.2026. godine.

“S obzirom da je petljao po mojim imovinskim kartonima, Krapoviću ostavljam da sam pronađe kad sam, takođe u vanrednom izvještaju, Agenciji za sprječavanje korupcije uredno prijavio kreditno zaduženje i u kojem iznosu. Od mene toliko, uz poruku da nekoga ko je čist, nikakvim lažima i izmišljotinama ne mogu uprljati. Pogotovo ne oni koji su od glave do pete prljavi i čija će imovina, ubijeđen sam, u nekom narednom periodu biti predmet detaljnih istraga nadležnih državnih organa”, zaključio je.