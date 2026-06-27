Lider NSD tvrdi da se pripremaju spiskovi osoba kojima bi mogao biti zabranjen ulazak u državu i poziva da se od takve prakse odustane

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić saopštio je da se protivi bilo kakvim zabranama ulaska novinarima, političarima, sportistima i intelektualcima u Crnu Goru, tvrdeći da postoje saznanja o pripremi spiskova osoba kojima bi mogao biti zabranjen ulazak u zemlju, prenosi portal CdM.

Kako prenosi portal CdM, Mandić je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je od ključnog značaja da Crna Gora ostane "bastion sloboda" i raskine sa praksama koje, kako kaže, podsjećaju na period bivše vlasti.

On tvrdi da je NSD saznala da se, mimo znanja njihovih funkcionera u izvršnoj vlasti, pripremaju spiskovi osoba kojima bi trebalo zabraniti ulazak u Crnu Goru, zbog čega je pozvao inicijatore takvih ideja da od njih odustanu, prenosi portal CdM.

Као што сам то јуче саопштио у Скупштини Црне Горе, сматрам да је од пресудног значаја за будућност ове земље да она остане бастион слобода и као таква у потпуности раскине са свим тековинама бившег режима Мила Ђукановића које су те слободе нарушавале.



У овом случају, конкретно…pic.twitter.com/t20qgxzWuF — Андрија Мандић (@AndrijaMandicDF)June 27, 2026

Mandić smatra da bi zabrane narušile ugled Crne Gore kao države koja poštuje ljudska prava i slobode, te ocjenjuje da represivne mjere nijesu potrebne vlasti koja je sigurna u svoju politiku i stavove.

Podsjetio je i da srpski političari iz Crne Gore, i kada su se suočavali sa zabranama ulaska u druge države, nijesu tražili recipročne mjere, već su zagovarali dijalog, kompromis i pomirenje, prenosi portal CdM.

Na kraju je poručio da Crna Gora treba da ostane otvoreno društvo koje može da podnese različita mišljenja i kritike, upozoravajući da bi zabrane ulaska mogle dodatno zakomplikovati odnose u regionu, prenosi portal CdM.