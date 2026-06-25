"Konkretno, gospodin Zirojević danas. I još me pita što se nisam oglasio na tvrdnje osuđenog lica, na tvrdnje bagre i avatara. Ne pada mi na pamet da vodim tu polemiku", rekao je Krapović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar odbrane Dragan Krapović obratio se danas u Parlamentu poslaniku Evropskog saveza (ES) Nikoli Zirojeviću sa "Poslaniče 'Medeni".

Ministar Krapović je tako počeo da odgovara na pitanje poslanika Zirojevića zašto se nije oglasio povodom optužbi da je povezan sa organizovanim kriminalnim grupama i odavanju tajnih podataka pripadnicima tih grupa. Zirojević je govorio i o tome da su se mnogi navodi koje je saopštio odbjegli Medenica ili njegov avatar, pokazali istinitima.

"Poslaniče 'Medeni', da se tako izrazim...", počeo je odgovor Krapović.

Nakon toga Zirojević je tražio potpredsjednici Skupštine Zdenki Popović da opomene ministra, a uz njega su stali i ostali poslanici opozicije, navodeći da ga Krapović vrijeđa.

"Kakvo vrijeđanje, dajte da završim...", rekao je Krapović.

Popović je rekla da je opomenula ministra i poslanike da vode civilizovanu debatu.

"Sa indignacijom odbacujem sve gadosti i neistine koje plasirate po nalogu organizovanih kriminalnih grupa koje su nastale i narasle u sistemu, u kojem su vama dobro poznata lica, iz vaše i drugih opozicionih partija bivšeg režima, i te kako učestvovala i podržavala", rekao je Krapović.

On je rekao da u odnosu na laži koje udruženim naporima fabrikuje kavački klan, policijski narko kartel i OKG Aca Mijajlovića, a koje u javni prostor unosi avatar ovih OKG, pojedini mediji, ali i pojedini poslanici.

"Konkretno, gospodin Zirojević danas. I još me pita što se nisam oglasio na tvrdnje osuđenog lica, na tvrdnje bagre i avatara. Ne pada mi na pamet da vodim tu polemiku", rekao je Krapović.

On je rekao da te laži i bljuvotine unose i poslanici u Parlament i afirmišu ih kao legitimnu temu.

"Nakon što mimeri, koji rade za 100 eura, ta bagra, nisu uspjeli ništa da urade, aktiviran je dio poslanika. Ta kampanja se sprovodi u kontinuitetu. Da li je to Zirojević, M portal, E TV manje je bitno - zajednički imenitelj im je koordinator koji je trenutno u Spužu... Džaba ETV, džaba M portal, džaba naručeni tekstovi", kazao je Krapović.

Istakao je da je pravo pitanje zašto baš poslanik Zirojević targetira rukovodioce MUP i sektora odbrane:

"Nedorasli ste, lako je s vama upravljati, a i stimulisani ste. Vi ste u Savjetu za odbranu, vi ste obavještajno i bezbjednosno kompromitantni, ...a ja vam tvrdim da se akcije koje su pokrenute neće zaustaviti".

Krapović je govorio po kojoj cijeni je navodno Zirojević kupio stan u zgradi Master inženjeringa u Podgorici.

"Ali nije pomenuo da je dobio garažu a kada se sve to sabere, ispada da je poslanik SD prošao veoma dobro, ispod 2.000 eura, pa može biti da je dobro stimulisan da djeluje kako djeluje", rekao je Krapović.

Nakon njegovog izlaganja reagovao je poslanik Boris Mugoša, navodeći da na ovaj nivo parlament nije spadao.

"Jedan ministar kaže da će se aparat obavještajni staviti u službu kontrole poslanika samo zato što imaju kritički odnos prema nečemu sa konstatacijama, dovođenjem u vezu sa organizovanim kriminalnim grupama, sa mafijom je nedopustivo. Ovdje nije dozvoljeno sve, radi se o integritetu ljudi... Crtati gdje je kolega kupio stan, praviti kombinacije i na koji način je kupio stan... je najporazniji trenutak u ovom parlamentu, zato što se ministar ponaša prem aposlaniku samo zato što drugačije misle", rekao je Mugoša.

Krapović je sa mjesta dobacivao, pored ostalog, obratio se Zirojeviću riječima: "Magarče nevaspitani...".

Iako su mikrofoni bili ugašeni, čulo se da Mugoša govori da je Krapović Zirojeviću rekao "magarče nevaspitani", te od potpredsjednice Skupštine tražio pauzu, pitajući je "čujete li vi šta priča".

Popović je odgovorila: "Naravno, daću pauzu".

Ona je pitala Mugošu "što je nervozan" i dala pauzu deset minuta.

Zirojević je nakon pauze kazao kako je Krapović htio fizički da se obračuna sa njim i poslanikom Mugošom.

Istakao je da će objaviti ugovor o kupovini stana, koji je kupio prije godinu ipo dana, navodeći da ga nije mogao prijaviti prije nego ga je preveo na sebe. Istakao je da je i garaža uredno plaćena.

"Džabe nisam dobio ništa", rekao je Zirojević.