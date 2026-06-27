Organizaciju tradicionalnog Memorijala „General Danilo Jauković“ ove godine pomogli su Opština Žabljak, Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore.

Izvor: MONDO

Memorijalni planinarski pohod „General Danilo Jauković“ nosi ime Narodnog heroja, generala i planinara koji je rođen 1918. godine u selu Jaukovića Omar, podno Durmitora.

Danilo Jauković se školovao u rodnom selu, Pljevljima, Nikšiću i Beogradu. Drugi svjetski rat zatekao ga je kao studenta prava i člana Komunističke partije Jugoslavije u Beogradu. Tokom rata obavljao je niz odgovornih dužnosti, ističući se ličnom hrabrošću.

Izvor: MONDO

Ranjavan je više puta, a za izuzetne zasluge odlikovan je Ordenom narodnog heroja još tokom rata, kao deveti živi borac. U poslijeratnom periodu obavljao je odgovorne oficirske dužnosti u JNA i dao značajan doprinos izgradnji zemlje. Bio je na čelu Planinarsko-smučarskog saveza Crne Gore i član predsjedništva Planinarsko-smučarskog saveza Jugoslavije. Jedan je od inicijatora „Sinjajevinskog sektora“ – svojevrsnog skijaškog maratona od Kolašina do Žabljaka, posvećenog partizanskoj borbi i stradanju na Sinjajevini 1941/42. godine. Značajno je doprinio i ustanovljavanju jugoslovenske planinarske transverzale „Sloboda“ (od Kalinovika do Žabljaka). Na njenom prvom pohodu učestvovao je dva dana, uz obećanje da će planinare čekati u zoru 9. jula 1977. godine na Zelenom viru na Durmitoru. Tako je i bilo, ali…

Završnog dana transverzale „Sloboda“, pošto je dočekao planinare, na usponu od Zelenog vira ka najvišem vrhu Durmitora prestalo je da kuca njegovo srce.

Okončao je svoj život na mjestu koje mu priliči – na Bobotovom kuku. Na prvu godišnjicu njegove smrti Planinarski savez Crne Gore ustanovio je memorijalni planinarski pohod koji nosi njegovo ime.

Ovogodišnji, 49. Memorijalni planinarski pohod „General Danilo Jauković“, tradicionalno će biti organizovan uz podršku Opštine Žabljak, Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.

49. MEMORIJALNI POHOD „GENERAL DANILO JAUKOVIĆ“

PROGRAM

12. jul 2026. godine (nedjelja)

15:00 – 15:30 – Polaganje vijenca na grob Danila Jaukovića (Gradsko groblje na Žabljaku)

16:00 – 19:00 – Okupljanje planinara u Dobrom Dolu i smještaj učesnika

19:00 – 20:00 – Večera („iz ranca“)

20:00 – 21:00 – „Životni put generala Danila Jaukovića“ – istorijski čas

21:00 – 23:00 – Druženje uz logorsku vatru

13. jul 2026. godine (ponedjeljak)

06:30 – Pozdravna riječ organizatora

06:40 – Polazak iz Dobrog Dola (formiranje grupa)

I grupa – Bobotov kuk

Dobri Do – 1.722 mnv

Prevoj Sedlo – 1.911 mnv (slikanje i polazak prema Bobotovom kuku u 07:10)

Sedlana (Uvita) greda – 2.199 mnv

Zeleni vir – 2.028 mnv

Bobotov kuk – 2.523 mnv

II grupa – Škrčka jezera

Dobri Do – 1.722 mnv

Škrčko ždrijelo – 2.114 mnv

Škrčka jezera – 1.686 mnv

Aktivnosti u Dobrom Dolu po završetku uspona

14:00 – 16:00 – Zajednički ručak (uz osvježenje)

17:00 – 20:00 – Kulturno-zabavni program:

promocija časopisa „Godišnjak Centra za obuku“

U nastavku slijedi tradicionalno planinarsko druženje.

14. jul 2026. godine (utorak)

09:00 – 12:00 – Takmičenje u planinskom trčanju, Dobri Do (prijava ekipa organizatoru do 12. jula)

12:00 – Dodjela medalja i diploma

12:30 – Završetak manifestacije

Potrebna oprema

Šator, vreća za spavanje, podmetač, baterijska lampa, planinarske cipele, odgovarajuća višeslojna odjeća, rezervna garderoba, ranac, flaša za vodu, sendvič, neki slatkiš ili voćka, sredstva zaštite, sredstva za dezinfekciju i ostala oprema prema ličnim potrebama. Za takmičenje važi poseban plan.

Važne napomene

Staze su markirane, a trajanje uspona za grupu je oko pet sati. Visinska razlika iznosi 615 metara pri usponu i 346 metara pri silasku. Tura je zahtjevna i podrazumijeva dobru fizičku pripremljenost.

Svi učesnici moraju poštovati tempo, dogovoreni poredak i način vođenja ture koji će određivati planinski vodiči.

Maloljetna lica ne mogu učestvovati na pohodu bez pratnje punoljetnog lica i saglasnosti roditelja ili staratelja.

Učešće na pohodu je isključivo na sopstvenu odgovornost.

Organizator zadržava pravo izmjene programa u slučaju nepredviđenih okolnosti.

„Radujemo se vašem dolasku i lijepom planinarskom druženju!“

Klub vojnih planinara Crne Gore „Kapetan“

Informacije: 068 026 071, 067 091 746

E-mail: [email protected]