Na prvu godišnjicu Danilove smrti, Planinarski savez Crne Gore je ustanovio memorijalni planinarski pohod koji će nositi njegovo ime.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Memorijalni planinarski pohod “General Danilo Jauković” nosi ime Narodnog heroja, generala i planinara koji je rođen 1918. godine u selu Jaukovića Omar, podno Durmitora.

Danilo Jauković se školovao u rodnom selu, Pljevljima, Nikšiću i Beogradu. II Svjetski rat ga je zatekao kao studenta prava i člana Komunističke partije Jugoslavije u Beogradu. U toku rata je obavljao niz odgovornih dužnosti gdje se isticao ličnom hrabrošću.

Ranjavan je više puta, a za izuzetne zasluge odlikovan je Ordenom narodnog heroja još u toku rata, kao deveti živi borac. U poslijeratnom periodu je bio na odgovornim oficirskim dužnostima u JNA. Dao je značajan doprinos u izgradnji zemlje. Bio je na čelu Planinarsko – smučarskog saveza Crne Gore i član predsjedništva Planinarsko – smučarskog saveza Jugoslavije. Jedan je od inicijatora “Sinjajevinskog sektora” - svojevrsnog skijaškog maratona (od Kolašina do Žabljaka), posvećenog partizanskoj borbi i stradanju na Sinjajevini 1941/42. Značajno je doprinio ustanovljavanju jugoslovenske planinarske transverzale “Sloboda” (od Kalinovika do Žabljaka). Na njenom prvomž pohodu je učestvovao dva dana uz obećanje da će planinare čekati u zoru 9. jula 1977. godine na Zelenom viru u Durmitoru. Tako je i bilo, ali…!? Završnog dana transverzale “Sloboda”, pošto je dočekao planinare, na usponu od Zelenog vira ka najvišem vrhu Durmitora prestalo je da kuca njegovo srce.

Okončao je svoj život na mjestu koje mu priliči, Bobotovom kuku. Na prvu godišnjicu Danilove smrti, Planinarski savez Crne Gore je ustanovio memorijalni planinarski pohod koji će nositi njegovo ime.

Izvor: MONDO

P R O G R A M

12. jul 2026. godine (nedjelja)

15:00 – 15:30 - Polaganje vijenca na grob

Danila Jaukovića (Gradsko groblje na

Žabljaku)

16:00 – 19:00 - Okupljanje planinara u

Dobrom Dolu i smještaj učesnika

19:00 – 20:00 večera (“iz ranca”)

20:00 – 21:00 “Životni put Generala Danila

Jaukovića” – istorijski čas,

21:00 – 23:00 Druženje uz logorsku vatru.

13. jul 2026. godine (ponedjeljak)

06:30 - Pozdravna riječ organizatora

06:40 - Polazak iz Dobrog Dola (formiranje

grupa)

I grupa – Bobotov kuk

- Dobri Do – 1.722 mnv

- Prevoj Sedlo – 1.911 mnv (slikanje i

polazak prema Bobotovom kuku u 07:10)

- Sedlana (Uvita) greda – 2.199 mnv

- Zeleni vir – 2.028 mnv

- Bobotov kuk – 2.523 mnv

II grupa – Škrčka jezera

- Dobri Do – 1.722 mnv

- Škrčko ždrijelo – 2.114 mnv

- Škrčka jezera – 1.686 mnv

AKTIVNOSTI

u Dobrom dolu po završetku uspona:

14:00 – 16:00 Zajednički ručak (uz osvježenje)

17:00 – 20:00 Kulturno-zabavni program:

- Promocija časopisa “Godišnjak Centra za

obuku”

U nastavku tradicionalno planinarsko druženje.

14. jul 2026. godine (utorak)

09:00 - 12:00 – Takmičenje u planinskom trčanju,

Dobri do, (Prijava ekipa organizatoru do 12.07.)

12:00 – Dodjela medalja i diploma

12:30 – Završetak manifestacije

POTREBNA OPREMA:

Šator, vreća za spavanje, podmetač,

baterijska lampa, planinarske cipele,

odgovarajuća (višeslojna) odjeća, rezervna

garderoba, ranac, flaša za vodu, sendvič,

neki slatkiš ili voćka i sredstva zaštite.

Sredstva za dezinfekciju i ostalo prema

ličnim potrebama svakog pojedinca.

- Za takmičenje po posebnom planu.

VAŽNE NAPOMENE:

Staze su markirane. Trajanje uspona za

grupu je oko 5 sati.

Visinska razlika: 615 m + 346 m pri

usponu i silasku duž staze.

Tura je zahtjevna i podrazumijeva dobru

fizičku pripremljenost.

Svi učesnici moraju poštovati tempo,

dogovoreni poredak i način vođenja ture (koji

će diktirati planinski vodiči).

Maloljetna lica ne mogu učestvovati na

pohodu bez pratnje punoljetnog lica i

saglasnosti roditelja (staratelja).

Učešće na pohodu je isključivo na sopstvenu

odgovornost!

Organizator zadržava pravo izmjene

programa u slučaju nepredviđenih

okolnosti.

"RADUJEMO SE VAŠEM DOLASKU I

LIJEPOM PLANINARSKOM DRUŽENJU!"

Klub vojnih planinara Crne Gore

„KAPETAN“

Informacije: 068 026 071; 067 091 746;

[email protected]