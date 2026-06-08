Na prvu godišnjicu Danilove smrti, Planinarski savez Crne Gore je ustanovio memorijalni planinarski pohod koji će nositi njegovo ime.
Memorijalni planinarski pohod “General Danilo Jauković” nosi ime Narodnog heroja, generala i planinara koji je rođen 1918. godine u selu Jaukovića Omar, podno Durmitora.
Danilo Jauković se školovao u rodnom selu, Pljevljima, Nikšiću i Beogradu. II Svjetski rat ga je zatekao kao studenta prava i člana Komunističke partije Jugoslavije u Beogradu. U toku rata je obavljao niz odgovornih dužnosti gdje se isticao ličnom hrabrošću.
Ranjavan je više puta, a za izuzetne zasluge odlikovan je Ordenom narodnog heroja još u toku rata, kao deveti živi borac. U poslijeratnom periodu je bio na odgovornim oficirskim dužnostima u JNA. Dao je značajan doprinos u izgradnji zemlje. Bio je na čelu Planinarsko – smučarskog saveza Crne Gore i član predsjedništva Planinarsko – smučarskog saveza Jugoslavije. Jedan je od inicijatora “Sinjajevinskog sektora” - svojevrsnog skijaškog maratona (od Kolašina do Žabljaka), posvećenog partizanskoj borbi i stradanju na Sinjajevini 1941/42. Značajno je doprinio ustanovljavanju jugoslovenske planinarske transverzale “Sloboda” (od Kalinovika do Žabljaka). Na njenom prvomž pohodu je učestvovao dva dana uz obećanje da će planinare čekati u zoru 9. jula 1977. godine na Zelenom viru u Durmitoru. Tako je i bilo, ali…!? Završnog dana transverzale “Sloboda”, pošto je dočekao planinare, na usponu od Zelenog vira ka najvišem vrhu Durmitora prestalo je da kuca njegovo srce.
Okončao je svoj život na mjestu koje mu priliči, Bobotovom kuku. Na prvu godišnjicu Danilove smrti, Planinarski savez Crne Gore je ustanovio memorijalni planinarski pohod koji će nositi njegovo ime.Izvor: MONDO
P R O G R A M
12. jul 2026. godine (nedjelja)
15:00 – 15:30 - Polaganje vijenca na grob
Danila Jaukovića (Gradsko groblje na
Žabljaku)
16:00 – 19:00 - Okupljanje planinara u
Dobrom Dolu i smještaj učesnika
19:00 – 20:00 večera (“iz ranca”)
20:00 – 21:00 “Životni put Generala Danila
Jaukovića” – istorijski čas,
21:00 – 23:00 Druženje uz logorsku vatru.
13. jul 2026. godine (ponedjeljak)
06:30 - Pozdravna riječ organizatora
06:40 - Polazak iz Dobrog Dola (formiranje
grupa)
I grupa – Bobotov kuk
- Dobri Do – 1.722 mnv
- Prevoj Sedlo – 1.911 mnv (slikanje i
polazak prema Bobotovom kuku u 07:10)
- Sedlana (Uvita) greda – 2.199 mnv
- Zeleni vir – 2.028 mnv
- Bobotov kuk – 2.523 mnv
II grupa – Škrčka jezera
- Dobri Do – 1.722 mnv
- Škrčko ždrijelo – 2.114 mnv
- Škrčka jezera – 1.686 mnv
AKTIVNOSTI
u Dobrom dolu po završetku uspona:
14:00 – 16:00 Zajednički ručak (uz osvježenje)
17:00 – 20:00 Kulturno-zabavni program:
- Promocija časopisa “Godišnjak Centra za
obuku”
U nastavku tradicionalno planinarsko druženje.
14. jul 2026. godine (utorak)
09:00 - 12:00 – Takmičenje u planinskom trčanju,
Dobri do, (Prijava ekipa organizatoru do 12.07.)
12:00 – Dodjela medalja i diploma
12:30 – Završetak manifestacije
POTREBNA OPREMA:
Šator, vreća za spavanje, podmetač,
baterijska lampa, planinarske cipele,
odgovarajuća (višeslojna) odjeća, rezervna
garderoba, ranac, flaša za vodu, sendvič,
neki slatkiš ili voćka i sredstva zaštite.
Sredstva za dezinfekciju i ostalo prema
ličnim potrebama svakog pojedinca.
- Za takmičenje po posebnom planu.
VAŽNE NAPOMENE:
Staze su markirane. Trajanje uspona za
grupu je oko 5 sati.
Visinska razlika: 615 m + 346 m pri
usponu i silasku duž staze.
Tura je zahtjevna i podrazumijeva dobru
fizičku pripremljenost.
Svi učesnici moraju poštovati tempo,
dogovoreni poredak i način vođenja ture (koji
će diktirati planinski vodiči).
Maloljetna lica ne mogu učestvovati na
pohodu bez pratnje punoljetnog lica i
saglasnosti roditelja (staratelja).
Učešće na pohodu je isključivo na sopstvenu
odgovornost!
Organizator zadržava pravo izmjene
programa u slučaju nepredviđenih
okolnosti.
"RADUJEMO SE VAŠEM DOLASKU I
LIJEPOM PLANINARSKOM DRUŽENJU!"
Klub vojnih planinara Crne Gore
„KAPETAN“
Informacije: 068 026 071; 067 091 746;
[email protected]