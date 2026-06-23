Do sada su, kako ističu, uspješno izvedene dvije intervencije kod onkoloških pacijenata.

Izvor: MONDO/Draga Ivanović

U Centru za radiološku dijagnostiku Kliničkog centra Crne Gore uvedena je metoda mikrotalasne ablacije malignih lezija jetre. Riječ je o minimalno invazivnoj proceduri kojom se precizno uništava tumorsko tkivo, uz očuvanje zdravog parenhima jetre. Zahvat se izvodi kroz mali ubod na koži, bez potrebe za klasičnom operacijom, što omogućava brži oporavak i manji rizik od komplikacija, saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Do sada su, kako ističu, uspješno izvedene dvije intervencije kod onkoloških pacijenata.

“Zahvate je izveo dr Aleksandar Radošević, interventni radiolog sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti, iz Podgorice, zaposlen u bolnici Hospital del Mar – Dibi u Barseloni”, navode iz KCCG.

Mikrotalasna ablacija predstavlja savremenu i efikasnu metodu liječenja određenih primarnih i sekundarnih tumora jetre, posebno kod pacijenata koji nijesu kandidati za hirurško liječenje.

Načelnik Interventne radiologije Kliničkog centra Crne Gore, dr Darko Radinović, istakao je da uvođenje ove procedure predstavlja značajan iskorak u liječenju onkoloških pacijenata.

„Posebno je važno što ćemo kroz saradnju sa dr Aleksandrom Radoševićem dodatno unaprijediti znanja i vještine naših ljekara, čime stvaramo uslove za kontinuiranu primjenu ove metode u Kliničkom centru Crne Gore. Veoma smo zahvalni dr Radoševiću na spremnosti da svoje iskustvo i stručna znanja podijeli sa našim timom“, kazao je dr Radinović, piše CdM.

Direktorica Centra za radiološku dijagnostiku, dr Dijana Račeta Mašić, naglasila je da uvođenje mikrotalasne ablacije potvrđuje opredijeljenost Centra da pacijentima obezbijedi savremene terapijske procedure i unaprijedi mogućnosti liječenja u Crnoj Gori.

Klinički centar Crne Gore nastavlja sa uvođenjem novih dijagnostičkih i terapijskih procedura s ciljem unaprjeđenja kvaliteta zdravstvene zaštite.