Glavni grad uputiće u skupštinsku proceduru odluku o dodjeli zemljišta za gradnju stanova po povoljnim uslovina za potrebe vatrogasaca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ovu informaciju vatrogascima je saopštio Saša Mujović, gradonačelnik, tokom predstavljanja nove opreme za šumske požare odnosno požare na otvorenom prostoru, piše Dan.

,To nam je plan da uradimo i za zaposlene i za vatrogasce, ali ste vi ti koji ste nam prioritetni. Brzo se može očekivati da prema Skupštini uputimo taj zahtjev da vam se dodijeli besplatno površina za gradnju stanova. Za ovu inicijativu veliku zaslugu ima bivša predsjednica parlamenta Jelena Borovinić Bojović. Mi smo se zajedno dogovarali oko ovoga još kad je bila prošla požarna sezona", saopštio je Mujović.

Mujović je vatrogascima čestitao nove radne uniforme.

,,Svim srcem želim da ih zdravo nosite, a da ih što rjeđe koristite. Sve naše oči su uprte u vas i nadamo se da nećemo imati sezonu kakvu smo imali prošle godine ali kako god bilo, i šta god se desilo, spremni smo, tome smo naredni. prije svega, zato što imamo vas, pouzdamo se u vašu hrabrost i vašu dobru organizaciju, u vašu želju da svoje živote stavite u funkciju zaštite života svih građana Podgorice", rekao je Mujović, javlja Dan.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović kazao je da su nabavili 70 kompleta, a mjesta ima za još devet kompleta.

,,U naš sastav treba da zaposlimo nove vatrogasce pa nismo mogli predvidjeti koliko će da se zaposli. Kada se budu zaposlili, naručićemo komplete. Vrijednost javne nabavke je oko 134.000 eura i podrazumijeva čizme, pantalone, gornji dio dugih rukava, maska, šlem, zaštitne naočare, rukavice, tako da će vatrogasci u požarnoj sezoni izlaziti u punom kapacitetu i za njih ćemo imati bezbjedno", naveo je Bojanović.

On je naveo da treba da budemo svjesni da klimatske promjene, sve duži sušni periodi, sve zahtjevnije požarne sezone od njih traže da unapređuju opremu i vozila.

,,Nama je prvi i osnovni cilj zaštita ljudskih života, imovina građana, ali moramo biti svjesni da ovi ljudi moraju biti bezbjedni tokom intervencija. Ovo je korak naprijed kada je u pitanju ova služba", kazao je Bojanović.

On je dodao da rade na tenderskoj proceduri za nabavku radne uniforme koja nije specijalizovana i koja se koristi za svakodnevne aktivnosti.

,,Čekamo isporuku vatrogasnog vozila za šumske požare vrijednog 500.000 eura. Radimo na raspisivanju tenderske dokumentacije za nabavku još jednog vatrogasnog vozila za tehničke intervencije", navodi Bojanović, piše Dan.