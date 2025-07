O tom prijedlogu odbornici bi mogli da odlučuju već u četvrtak, za kada je zakazana sjednica podgoričkog parlamenta

Gradske službe neće morati da odgovaraju na pitanja odbornika, ako šefica Skupštine Glavnog grada procijeni da je riječ o zloupotrebi. To, između ostalog, predviđa amandman Mitra Šušića iz Nove u okviru izmjena poslovnika gradskog parlamenta, Opozicija poručuje da je to pokušaj da im se oduzme glavno oružje za otkrivanje afera u gradskoj vlasti.

"Apsolutno zavisiće od volje predsjednika Skupštine da li će se odborniku dostaviti, na primjer, odgovori na pitanje koliko se zapošljava ljudi u određenim preduzećima, kako se troši novac gradađana Podgorice. Dakle, sve one informacije koje smo do sada crpili, a koje nismo mogli da dobijemo, kroz redovne aktivnosti Skupštine biće nam praktično ukinute", kazao je odbornik Evropskog saveza, Miloš Mašković.

Međutim, postavlja se pitanja na osnovu kojih kriterijuma bi onaj ko je na čelu podgoričke Skupštine odlučivao da li je pravo na informacije zloupotrijebljeno.

"Dalo bi se procijeniti na bazi nekih prilično opipljivih kriterijuma, da li je to učestalo podnošenje, da li se obraća sa istim zahtjevom, da li se traži neka neograničena količina dokumentacije ako neko smatra da se tim pravom zadire u pravo odbornika, ja sam spreman da povučem taj dio amandmana", rekao je Šušić.

Šušić tvrdi da nije suština da se nekom odborniku ograniči pravo, već da se ono koristi savjesno i uz poštovanje internih procedura.

"Da učinimo da prosto organi i službe mogu da rade svoj posao, a ne da konstantno kopiraju nekakvu dokumentaciju za... dokone odbornike koji obavljanje odborničke funkcije shvataju kao način za samopromociju i onda su stavljeni oni u fokusu", ističe Šušić.

Sa druge strane, Mašković tvrdi da se Šušić se nije pojavio ni na jednoj sjednici komisije koja je pripremala izmjene poslovnika. Današnja sjednica nije ni održana zbog nedostatka kvoruma, ali...

"Do sada se nije dogodila situacija da će nešto što nije prošlo neku komisiju ili odbor se naći na sjednici Skupštine Glavnog rada, ali očigledno da je ovoj vlasti to toliko važno da će se uprkos svim procedurama to naći na sjednici Skupštine glavnog rada", rekao je Mašković.

O tom prijedlogu odbornici bi mogli da odlučuju već u četvrtak, za kada je zakazana sjednica podgoričkog parlamenta.