Perić je u više navrata javno saopštio da bi njegovim izborom Podgorica dobila „tehničku vladu“ kako bi se, zbog nefunkcionalnosti parlamenta, izbjegla prinudna uprava. Poručio je da neće sklapati koalicioni sporazum.

Izvor: Skupština glavnog grada

Da li će prekompozicijom političke moći Skupština Glavnog grada danas dobiti predsjednika znaće se na sjednici koja je zakazana za podne.

Na dnevnom redu je jedna tačka – izbor Srđana Perića, lidera Preokreta, opozicione stranke, za predsjednika Skupštine. Perića je za ovu funkciju predložila njegova partija, a kandidaturu, koja je juče predata parlamentu, potpisalo je 20 opozicionih odbornika, među kojima je i on sam, piše Dan.

Perić je u više navrata javno saopštio da bi njegovim izborom Podgorica dobila „tehničku vladu“ kako bi se, zbog nefunkcionalnosti parlamenta, izbjegla prinudna uprava. Poručio je da neće sklapati koalicioni sporazum.

Parlament je, inače, ostao „zaglavljen“ između vlasti sa 27 odbornika, opozicije koja ima 28 i četiri odbornika DNP-a koji su istupili iz vlasti.

Skupština je u ovom sazivu formirana nakon vanrednih lokalnih izbora održanih 29. septembra 2024. godine, a koalicioni sporazum stranaka koje su trebalo da vode Podgoricu naredne četiri godine potpisan je 27. decembra iste godine. Sporazum su potpisali Pokret Evropa sad, Demokrate, Nova srpska demokratija, Pokret za Podgoricu, Demokratska narodna partija, SNP, Ujedinjena, Prava i Slobodna.

U jednoj rečenici sporazuma navedeno je da će „jedinstveno glasati, a iskreno sarađivati“. U međuvremenu su dvije partije – Prava i Slobodna – izgubile odbornike, a potom je DNP krajem decembra prošle godine otkazao podršku gradonačelniku Saši Mujoviću, prvenstveno zbog gradnje kolektora u Botunu.

Do kvoruma se sve teže dolazilo, a potom je uslijedilo i nejedinstvo u glasanju. Sljedeći važan datum bio je 26. maj, kada je Jelena Borovinić Bojović podnijela ostavku na mjesto predsjednice parlamenta. Kako je navela u ostavci, o kojoj će se danas izjasniti odbornici, to čini iz „ličnih razloga, a u cilju omogućavanja ostvarivanja prava građanki i građana Podgorice na lokalnu samoupravu, saglasno njihovoj iskazanoj izbornoj volji“.

Odbornici PES-a i Demokrata, kojih je ukupno 14, saopštili su da će prisustvovati sjednici, dok će Nova konačan stav zauzeti neposredno prije početka zasijedanja, prenosi Dan.

Iz Pokreta za Podgoricu, koji ima četiri odbornika, stigla su podijeljena mišljenja o podršci Srđanu Periću. Dok su iz tog političkog subjekta poručili da su protiv, njihov odbornik Dragutin Vučinić izjavio je da je „za“. Vučinić je juče na društvenim mrežama saopštio da nije u Crnoj Gori i da mu je žao što neće biti prisutan kako bi glasao protiv uvođenja prinudne uprave.

Šef Kluba odbornika Nove, Mitar Šušić, kazao je da će ta partija prije početka sjednice održati sastanak na kojem će precizirati da li će njihovi odbornici prisustvovati zasijedanju.

„Shodno onome što smo ranije saopštili javno, sigurno je da nećemo glasati za izbor predsjednika Skupštine koji dolazi iz reda opozicije, jer smatramo da elementarni politički postulati nalažu da se definiše ko je vlast, a ko opozicija“, kazao je Šušić.

Plenumu će prisustvovati i odbornici Pokreta Evropa sad, potvrdila je predsjednica Kluba odbornika PES-a Anđela Mićović.

Sjednici će prisustvovati i odbornici Demokrata.

„Doći ćemo na sjednicu Skupštine da jasno saopštimo građanima da nijedan kandidat DPS-a i Evropskog saveza za predsjednika Skupštine neće imati našu podršku, pa tako ni onaj koji bez sopstvenog potpisa ne bi imao neophodnih 20 odborničkih potpisa i status kandidata“, kazao je šef Kluba odbornika Demokrata Mitar Paunović.

Konačan stav o podršci lideru Preokreta na samoj sjednici saopštiće URA, rekao je odbornik te partije Miodrag Đuranović.

„Nećemo davati saopštenja prije sjednice, već će odluka biti saopštena na plenumu“, kazao je Đuranović.

Funkcioner Evropskog saveza Boris Mugoša objavio je na društvenim mrežama da će ta politička grupacija učiniti sve da ne dođe do prinudne uprave u Podgorici, koja bi, kako navodi, suštinski suspendovala demokratsko ustrojstvo vlasti, odnosno Skupštinu kao normativno i kontrolno tijelo, piše Dan.

„Bez obzira na sve što slušamo ovih dana i što najbolje oslikava zrelost i ozbiljnost onih koji su bili u prilici da vrše vlast, donedavna većina je kroz dva izborna ciklusa i četiri godine vlasti pokazala da nije i/ili ne umije da upravlja sistemom kao što je Glavni grad i za to im niko nije kriv osim njih samih. Promjene su neminovne – sjutra, za mjesec ili najkasnije za godinu“, objavio je Mugoša.

Iz SEP-a navode da će se o predlogu Preokreta izjasniti nakon rasprave.

„Dali smo podršku Periću i definitivno ćemo se nakon diskusije izjasniti o tom predlogu. Važno je da ne dođe do prinudne uprave“, saopštili su iz SEP-a.