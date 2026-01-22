S obzirom na to da se penzije usklađuju na osnovu tih parametara " rasta plata i inflacije – očekuje se minimalan rast.

Izvor: MONDO

Januarske penzije biće minimalno uvećane iz razloga što su u prethodnom četvoromjesečnom periodu zarade minimalno rasle, dok je sva četiri mjeseca zabilježen pad cijena, odnosno deflacija, prenosi Dan.

S obzirom na to da se penzije usklađuju na osnovu tih parametara " rasta plata i inflacije – očekuje se minimalan rast. Koliko će tačno iznositi rast januarskih penzija, koje se isplaćuju oko 20. februara, znaće se početkom februara, nakon što Monstat objavi konačne podatke u vezi sa zaradama i inflacijom.

Ovu informaciju juče je potvrdio i direktor Fonda PIO Vladimir Drobnjak.

"U posmatranom periodu, u poslednja četiri mjeseca u odnosu na prethodni četvoromjesečni period, stabilizovala se inflacija, a nije bilo značajnijeg rasta zarada. Penzije prate rast zarada i inflaciju. Kada je veći rast zarada, rastu i penzije, a kada parametri miruju, to znači da neće biti veće usklađivanje", kazao je Drobnjak na RTCG.

Nije prognozirao koliko bi moglo da iznosi uskađivanje, ali je kazao da će biti manje nego u januaru prošle godine, kada je iznosilo 6,85 odsto.

Prema dostupnim podacima Monstata, u septembru, oktobru, novembru i decembru zabilježena je deflacija, od ukupno jedan procenat, odnosno cijene su pale u tom četvoromjesječju. Istovremeno zarade su porasle 0,1 odsto u septembru i 0,2 odsto u novembru, dok su u oktobru mirovale. Krajem mjeseca, 30. januara, Monstat će objaviti podatke o platama za decembar. Kada to objave, Fond PIO će moći da obračuna koliko će iznositi procenat usklađivanja od 1. januara, tačnije od januarskih penzija. U prethodnom četvoromjesečju, od septembra do januara, deflacija je zbirno iznosila jedan procenat, a rast zarada bez decembra 0,3 odsto.

U prethodnom četvoromjesečju, od maja do septembra, rast zarada je zbirno iznosio 0,6 odsto, a inflacija je bila 2,1 odsto i penzije su u oktobru porasle 1,98 odsto. Sada je rast zarada, bez decembra, 0,3 odsto, a deflacija jedan odsto. Zbog toga treba očekivati minimalno povećanje penzija.

Lani su penzije tri puta usklađivane za ukupno 12 procenata.

Vrijednost penzije za jedan lični bod usklađuje se od 1. januara, 1. maja i 1. septembra tekuće godine, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodna četiri mjeseca u odnosu na četiri mjeseca koja im prethode, i to: – u procentu koji predstavlja zbir 75 odsto procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cijena i 25 odsto procenta rasta, odnosno pada zarada ako je stopa promjene indeksa potrošačkih cijena veća od stope promjene indeksa zarada, ili jednaka toj stopi; – u procentu koji predstavlja zbir 25 odsto procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cijena i 75 odsto procenta rasta, odnosno pada zarada ako je stopa promjene indeksa potrošačkih cijena manja od stope promjene indeksa zarada, piše Dan.

"Usklađivanje penzije vrši se u roku i na način iz stava 1 ovog člana. Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, ako bi procent koji predstavlja zbir procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cijena i procenta rasta, odnosno pada zarada iz stava 1 ovog člana doveo do negativnog usklađivanja, vrijednost penzije za jedan lični bod i penzije se ne usklađuju", stoji u zakonu.

Odnosno, penzije se ne mogu umanjiti, ako parametri budu negativni. Penzije mogu ostati iste ili se mogu povećati za određeni procenat.