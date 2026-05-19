Danas promjenljivo, do 24 stepena

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mjestimično se može očekivati kiša ili pljusak praćen grmljavinom.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, više uslova za padavine ima u južnim i centralnim predjelima, u popodnevnim satima.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, u popodnevnim satima i tokom noći ponegdje pojačan, sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od četiri do 15, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.

U Podgorici promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno tokom drugog dijela dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 14, najviša dnevna 23 stepena.