Danas promjenljivo, do 24 stepena
U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mjestimično se može očekivati kiša ili pljusak praćen grmljavinom.
Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, više uslova za padavine ima u južnim i centralnim predjelima, u popodnevnim satima.
Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, u popodnevnim satima i tokom noći ponegdje pojačan, sjevernih smjerova.
Jutarnja temperatura vazduha od četiri do 15, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
U Podgorici promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno tokom drugog dijela dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 14, najviša dnevna 23 stepena.