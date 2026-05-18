Odbornici Demokratske partije socijalista u Pljevljima neće učestvovati u radu sjednice Skupštine zbog, kako su kazali, odnosa vladajuće većine prema Danu nezavisnosti Crne Gore.

,,Za tri dana Crna Gora proslavlja jubilej – 20 godina od obnove nezavisnosti. Riječ je o najznačajnijem događaju u modernoj crnogorskoj istoriji koji predstavlja najvredniju tekovinu vlasti Demokratske partije socijalista. Danas, 20 godina kasnije, vidimo da je ideja o obnovi nezavisnosti bila ispravna. Gotovo se u svim opštinama pripremaju prigodne svečanosti za obilježavanje 21. maja, osim u Pljevljima, i to zahvaljujući rukovodstvu Opštine i rukovodstvu Rudnika uglja", kazali su iz DPS-a.

Podsjećaju da su ranije saopštili da bi organizacija proslave Dana nezavisnosti u Pljevljima od strane Darija Vraneša bila, kako su kazali, uvreda i za 21. maj i za sve građane koji slave ovaj važan datum.

,,Umjesto da Rudnik uglja, na čijem čelu se nalazi Nemanja Laković, preuzme na sebe organizaciju proslave ovog važnog jubileja, PES je stao na stranu onih koji 21. maj u Pljevljima planiraju da proslave uz Baju Malog Knindžu, čime su potvrdili da nema razlike između PES-a i DF-a", poručuju iz DPS-a.