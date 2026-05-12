Nakon što je juče oko 15 časova novinaru Televizije Vijesti potvrdio da će Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža, krajem ovog mjeseca nastupiti u Pljevljima, te da su pregovori o detaljima u toku, predsjednik te sjeverne opštine Dario Vraneš sinoć je, sat i po nakon emitovanja priloga, u telefonskom razgovoru sa istim novinarom ustvrdio da se - šalio, pišu Vijesti.

Vraneš je tada kazao da se sa Pajčinom ne vode nikakvi pregovori i da on neće nastupiti u Pljevljima tokom, kako je rekao, "neradnih dana", aludirajući na 21. maj - Dan nezavisnosti Crne Gore.

Na pitanje da li je svojom "šalom" obmanuo veliki dio javnosti, odgovorio je da će se "sve zaboraviti za dva dana".

Ipak, kao ozbiljan medij koji je s Vranešom kontaktirao u svojstvu javnog funkcionera, Televizija Vijesti nije željela da ovu priču ostavi nedorečenom.

Ponuđena mu je prilika da javno demantuje prethodne navode i objasni zbog čega je, prema sopstvenim riječima, iznio neistinite informacije. On je to prihvatio, navodeći da će biti na službenom putu, ali da možemo obaviti telefonski razgovor i snimiti njegovu izjavu, pišu Vijesti.

Međutim, jutros je Vraneš treći put promijenio stav. Ovoga puta više ne tvrdi da se šalio, već da sa novinarom Televizije Vijesti uopšte nije razgovarao i da su se prvi put čuli tek danas.

Zbog javnosti, ali i samog gospodina Vraneša, želimo da podsjetimo da postoji evidencija poziva između predsjednika Opštine Pljevlja i našeg novinara, kao i audio-snimak jutrošnjeg razgovora.

Ukoliko želi, gospodin Vraneš može u svakom trenutku doći u TV Vijesti i preslušati snimke, kao i izvršiti uvid u listing poziva. Može doći i 21. maja, s obzirom na to da su ti dani, po svemu sudeći, za njega radni.

O ponašanju predsjednika Opštine Pljevlja, koja se makar zvanično još uvijek nalazi u Crnoj Gori, možda bi trebalo da se oglase i njegovi koalicioni partneri i odgovore na pitanje: da li je i za njih 21. maj tek običan neradni dan ili jedan od ključnih datuma savremene crnogorske istorije - države od koje su, uostalom i dobili funkcije i iz čijeg budžeta svakog mjeseca primaju pozamašne plate, pišu Vijesti.