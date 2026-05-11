Službe, sekretarijati, ustanove i dio preduzeća i agencija Glavnog grada tokom 2025. godine potrošili su najmanje oko 178 hiljada eura za usluge mobilne i fiksne telefonije.

Prema podacima Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta Glavnog grada, za potrebe svih podgoričkih službi, ustanova i sekretarijata troškovi za fiksnu telefoniju iznosili su 61.699, a za usluge mobilne telefonije 37.277 eura.

“Vijesti” su podatke tražile i od svih gradskih preduzeća, ali su na upit odgovorili “Putevi”, “Deponija”, “Zelenilo”, “Čistoća”, “Sportski objekti”, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice i Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice, koji su za impulse prošle godine potrošili oko 80.000 eura.

Najveći pojedinačni iznos među gradskim preduzećima koja su dostavila podatke prijavili su “Putevi”. Iz tog preduzeća su odgovorili da je tokom prethodne godine za usluge mobilnog i fiksnog telefoniranja izdvojeno ukupno oko 30.000 eura.

“U vlasništvu preduzeća je ukupno osam mobilnih telefona, od čega se pet koristi u linijskom sektoru za potrebe kontrole mjesečnih karata putnika putem posebne aplikacije, dok su tri telefona u službi zaštite”, precizirali su iz tog preduzeća.

Objasnili su i da raspolažu velikim brojem SIM kartica, ali da se one ne koriste samo za klasično telefoniranje.

“Preduzeće raspolaže sa ukupno 450 SIM kartica - po tri DATA SIM kartice po autobusu za internet i kamere u 85 autobusa, 100 DATA kartica za validatore u autobusima, ostale za video-nadzor po objektima kao i internet i 50 SIM kartica za mobilnu telefoniju koju koriste terenski radnici, stražari, kontrolori i inženjeri”, odgovorili su iz “Puteva”.

Prosječan mjesečni račun, kazali su, iznosio je “približno 10 eura po kartici”.

Iz “Deponije” navode da je to preduzeće tokom 2025. za usluge mobilne i fiksne telefonije izdvojilo 12.549,61 euro.

“U vlasništvu ‘Deponije’ je 55 kartica koje koriste zaposleni”, naveli su iz tog preduzeća.

Prosječni mjesečni račun svih telefonskih usluga na nivou “Deponije” iznosio je, kako su odgovorili, 1.045,8 eura.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice prošle godine je za usluge mobilne telefonije izdvojila 4.852 eura, dok su troškovi fiksne telefonije iznosili 2.451,69 eura.

Iz Agencije su naveli da plaćaju račune za mobilne brojeve za 13 zaposlenih, kao i da posjeduju 55 fiksnih telefona za koje vrše plaćanja.

“Prosječni mjesečni račun za mobilne telefone prošle godine iznosio je 404,33 eura, dok je prosječni račun za fiksnu telefoniju bio 204,30 eura”, odgovorili su iz Agencije.

Agencija za upravljanje zaštićenim područjima saopštila je da su tokom 2025. godine ukupni troškovi za usluge mobilnog telefoniranja iznosili 1.023 eura, bez obračunatog PDV-a.

“Troškovi za usluge fiksnog telefoniranja zajedno sa internetom, u istom periodu, iznosili su 1.676 eura bez obračunatog PDV-a”, naveli su iz Agencije.

Navode da raspolažu sa jednim mobilnim telefonom u vlasništvu i ukupno 11 kartica.

“Prosječan mjesečni račun za mobilnu telefoniju tokom protekle godine iznosio je 85,25 eura, dok je prosječan račun za telekomunikacione i internet usluge iznosio 139,67 eura”, odgovorili su iz Agencije.

Iz “Čistoće” su kazali da, shodno Zakonu o javnim nabavkama, putem CEJN-a raspisuju postupak jednostavne nabavke za usluge mobilne telefonije.

“Ugovor za prethodnu godinu potpisan je sredinom marta na iznos 12.444,85 eura sa uračunatim PDV-om, isti obuhvata paket za 350 korisničkih brojeva i 20 internet paketa, a prosječan mjesečni račun za usluge mobilne telefonije u prošloj godini iznosio je 780 eura”, saopštili su iz “Čistoće”.

Dodali su da je trošak za usluge fiksne telefonije tokom prošle godine iznosio 2.226 eura.

“U poslovnim knjigama našeg preduzeća evidentiran je 131 službeni telefon”, naveli su iz tog gradskog preduzeća.

“Zelenilo” je tokom 2025. godine za usluge telefoniranja izdvojilo ukupno 8.820,77 eura. Od tog iznosa, 7.266,43 eura odnosilo se na mobilnu, a 1.554,34 eura na fiksnu telefoniju.

“Društvo raspolaže sa ukupno 96 mobilnih brojeva - kartica i šest fiksnih linija, pri čemu nije bilo nabavke mobilnih uređaja”, naveli su iz “Zelenila”.

Prosječan mjesečni račun u tom preduzeću iznosio je 605,54 eura za mobilnu i 129,45 eura za fiksnu telefoniju.

“Sportski objekti” su lani za impulse izdvojili 3.025,33 eura, od čega za fiksnu telefoniju 23,24 eura.

“U vlasništvu našeg preduzeća je 44 telefona, od čega je 16 mobilnih i 28 fiksnih telefona. Naše društvo koristi 48 službenih mobilnih kartica”, odgovorili su iz tog preduzeća.

Dodaju da je prosječni račun za fiksnu telefoniju bio 1,94 eura, a za mobilnu 250,17 eura.