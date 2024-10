Zenović je poručio da će Pokret za Grad biti apsolutno pravo osvježenje i iznenađenje izbora u Budvi.

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Grupa građana Pokret za Grad koju predvodi Đorđe Zenović predala je večeras Opštinskoj izbornoj komisiji listu za predstojeće vanredne lokalne izbore u Budv, koji su zakazani za 17. novembar.

Zenović je poručio da će Pokret za Grad biti apsolutno pravo osvježenje i iznenađenje izbora u Budvi.

"Kada smo započeli priču o formiranju našeg Pokreta, prije 45 dana, tada sam bio pomalo skeptik da li ćemo uspjeti da u vrlo kratkom roku sačinimo izbornu listu, da okupimo ljude koji su spremni da podrže našu priču i formiramo, gradsku, građansku lokalnu listu koja će biti nešto potpuno drugačije od svega ovoga što smo do sada gledali u Budvi. Međutim, vrlo lako smo došli do građana koji su nezadovoljni, koji žele konačno da vide promjene u ovom gradu, koji su nezadovoljni aktuelnom političkom situacijom i aktulenim političkim činiocima u Budvi. Oni su nam pružili maksimalnu podršku, sačinili smo izborni listu, izborni program i da za tri dana sakupimo više od 350 potpisa podrške našoj izbornoj listi", naglasio je Zenović.

Prema njegovim riječima što se tiče ljudi koji čine listu, ona predstavlja bogatstvo različitosti.

"Dva su zajednička imenitelja koja su nas ujedinila. Prije svega, to je bezuslovna ljubav prema gradu, prema Budvi. Mislim u bukvalnom smislu bezuslovna, jer od ovoga grada ne očekujemo apsolutno ništa, već smatramo da smo mi prema njemu u obavezi i dužni da se brinemo i staramo i na pravi način iznesemo ono što ovaj grada treba da ima i što je, nažalost, u par proteklih decenija izgubio. Druga stvar koja nas je motivisala da uđemno u ovaj Pokret jeste i veliko razočarenje u aktuelne političke činioce, kako na državnom niovu tako i na teritoriji Budve. Naime, svi su se oni izmijenjali na državnom i lokalnom niovu vlasti, nažalost, rezultate vidimo. Očekivali smo nakon 2020. godine značajne promjene, ali praksa da se prema Budvi svi odnose kao zla maćeha se nastavila. To je za nas neprihvatljivo i morali smo da reagujemo kao savjesni i ozbiljni ljudi i preduzmemo nešto jer je krajnje vrijeme. Ukoliko se sačeka da prođe još par godina, bojim se više povratka za ovaj grad nema“, naglasio je Zenović.

On je poručio da je Budva na današnji dan zarobljena.

"Budva je okupirana kako od strane političkih partija i njihovih privatnih, partikularnih i sebičnih interesa, tako i od strane građevinskih lobija, organizovanih klriminalnih grupa, koje nažalost, svakoga dana maltretiraju naše sugrađane u toku izbornog procesa. Ogromni su pritisci, ogromne su ucjene prema građanima i to mora da prestane. U takvom jednom zarobljenom gradu najveća vrijednost su slobodni ljudi, a to su ljudi koji su samnom na listi, to su ljudio koji imaju svoj stav, kičmu, ljudi na koje niko ne može da utiče“, kazao je Zenović.

Kako ističe iza Pokreta za Grad ne stoji ni jedna politička partija, niti kriminalna grupa, niti bilo koja formalna ili neformalna grupa.

"Iza nas isključivo stoje naša imena i prezimena i to je ono što garantuijemo građanima da će ostati dokle god ovaj Pokret postoji. Našu kampanju i funkcionisanje ćemo finansirati iz sosptvenih prihoda, u skladu sa zakonom i sve ćemo redovno prijavljivati Agenciji za antikorupciju. Mi već nijesmo u ravnopravnom položaju u odnosu na ostale, koji imaju crne fondove i lokalne i državne uprave i načine na koje pritiskaju ljude. I da imamo sve to ne bi se time bavili i to je ono što nas razlikuje od ostalih. Našu kamnpanju ćemo fokusitari prije svega na apstinetne koji su prethodna dva izbora ciklusa ostali kod kuće, nijesu imali opciju koju bi podržali. Pokušaćemo da dođemo do tih ljudi , ali nećemo zanemariti ni ljudi koji su izašli na izbore i podržali neku političku opciju, ali su nezadovoljni“, kazao je Zenović.

Zenović je poručio građanima Budve da je krajnje vrijeme da iskoriste svoje biračno pravo.

"Moraju izaći 17. novembra i podržati jedinu ispravnu priču, a to je Pokret za Grad. Ukoliko ostanu kod kuće i daju legitimitet sadašnjoj vlasti u lokalnoj smaoupravi, daju legitimitet svemu ovome lošem što se nažalost dešava u našem gradu... Plašim se ukoliko takva situcija ostane, da će ovaj grad u narednih dvije godine definitivno izgubiti šansu da se može izvući", zaključio je Zenović.

OIK je večaras utvrdila izbornu listu Pokret za Grad koju čine:

Đorđe Zenović Ksenija Baković Vladimir Perazić Marko Mirović Miloš Nikić Nevena Dragičević Nenad Franeta Ivan Kentera Mia Milić Ilija Bućin Boris Kuznjecov Milo Duletić Marija Kusovac Miloš Medin Goca Stefan Lazar Lazović Vojislav Vujačić Lidija Caković Filip Popović Tina Teodorović Predrag Tomašević Milo Zenović Marina Ćeranić Ivana Tomić Stefan Lučić Nikola Stanojević Ognjen Mušikić Jelena Đukić Romero Vlado Jovanović Matija Milić Ivana Mihajlović.