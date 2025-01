Na ulazu u salu Skupštine opštine (SO) Budva danas je umalo došlo do fizičkog obračuna nosioca liste "Za budućnost Budve" Mladena Mikijelja i nosioca liste "Budva naš grad" Nikole Jovanovića.

Izvor: Demokrate

Đorđe Zenović, lider "Pokreta za Grad", saopštio je danas da odbornici tog pokreta neće više prisustvovati sjednicama Skupštine opštine (SO Budva), pišu Vijesti.

"Odbornici 'Pokreta za Grad' neće više prisustvovati nastavku cirkusa u lokalnom parlamentu, niti davati legitimet daljem urušavanju predstavničkog doma. Današnja sjednica koja je obilovala konstantim opstrukcijama i pauzama izazvanih od strane obje suprotstavljene grupacije za nas je gotova, iako nije ni počela. Ove scene građani Budve ne zaslužuju, a agoniji kraja nema, sudeći po ovome što vidimo na početku mandata novog saziva. Sramno", kazao je Zenović "Vijestima".

Na ulazu u salu Skupštine opštine (SO) Budva danas je umalo došlo do fizičkog obračuna nosioca liste "Za budućnost Budve" Mladena Mikijelja i nosioca liste "Budva naš grad" Nikole Jovanovića.

Nije došlo do fizičkog obračuna jer je reagovalo obezbjeđenje, kako prenose Vijesti.

Ovo se dogodilo nakon što su odbornici i pristalice koalicije "Za budućnost Budve", Demokratske Crne Gore i PES ušli u salu SO nakon petominutnog naguravanja sa obezbjeđenjem.

Tri pomenute političke grupacije i njihovi simpatizeri ne dozvoljavaju održavanje sjednice SO Budva jer je predsjedavajući današnjom sjednicom i najstariji odbornik Savo Medigović koji je izabran sa liste "Budva naš grad" podnio ostavku koju je nakon 20 minuta povukao. Poručuju da Medigović više ne može da predsjedava SO Budva, već da to pripada Krstu Rađenoviću iz Socijalističke narodne partije (SNP).

Bojana Pićan, Odbornica koalicije "Za budućnost Budve", je povrijeđena, kako tvrde u toj koaliciji, obezbjeđenje joj je nanijelo povrede ruke.

Očekuje se da ako dođe do zasijedanja SO Budva za šefa lokalnog parlamenta bude predložen Petar Odžić iz Evropskog saveza.

pedlog da Odžić bude šef parlamenta potpisali su odbornici “Budva naš grad”, Evropskog saveza i URA koji broje 12 odbornika.

Da bi bio izglasan moraju dobiti podršku, najvjerovatnije, sedam odbornika Demokratske partije socijalista (DPS), pišu Vijesti.