Kadić je Vijestima kazao da će nastaviti da dolazi na posao.

Nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj je Vuk Kadić nezakonito smijenjen sa pozicije direktora Fonda za zdravstveno osiguranje i poništio odluku o njegovom razrješenju, on se danas vratio u tu ustanovu i iz kabineta poručio da je legitimni rukovodilac ustanove u punom mandatu.

Kadić je Vijestima kazao da će nastaviti da dolazi na posao.

Vršilac dužnosti (v.d.) direktora FZO Aleksandar Ružić, koji je na tu poziciju imenovan na sjednici 6. novembra prošle godine, kada je Upravni odbor nezakonito smijenio Kadića, Vijestima je kazao da je danas bio van Crne Gore i da neće davati komentare dok se ova situacija pravno ne protumači.

“Neću samoinicijativno preduzimati nikakve korake, a sve što se desi biće u skladu sa zakonom i u konsultaciji sa pravnicima”, odgovorio je Ružić.

Kadić je naveo da je donošenjem presude Upravnog suda Crne Gore i poništavanjem odluke Upravnog odbora o njegovom razrješenju uspostavljeno pravno stanje kakvo je postojalo prije donošenja tog nezakonitog akta.

“To znači da sam, u skladu sa zakonom, i dalje legitimni direktor Fonda u punom mandatu, na osnovu važeće odluke o imenovanju”, rekao je Kadić.