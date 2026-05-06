Rukovodstvo podgoričke Gimnazije prijavilo je Upravi policije profesora matematike Mata Kankaraša, jer prošle sedmice, kada im je stigla dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, nije sa učenicima napustio školu. Dok direktor te ustanove, Zoran Pejović, nije želio da komentariše dešavanja u školi na čijem je čelu, profesor Kankaraš za RTV Podgorica navodi da je znao da je u školi prethodno izvršen nadzor, te da je u dogovoru sa učenicima odlučio da ostanu u učionici.

Uprava Gimnazije „Slobodan Škerović“ podnijela je Upravi policije prijavu i pokrenula disciplinski postupak protiv profesora matematike Mata Kankaraša, jer nakon dojave o bombi u toj školi, nije evakuisao matursko odjeljenje, već su nastavili da rade pismeni zadatak. Dok direktor podgoričke gimnazije Zoran Pejović nije želio ispred kamera TV Podgorica, Kankaraš kaže da je to učinio zbog uvjerenja da je zgrada bezbjedna.

“Jedini sam ja u Gimnaziji koji nije postupio po nalogu. Meni je u učionicu upao direktor, malo je vikao, pokušao da podstakne učenike da napuste učionicu, mene nije htio da sasluša, njega nisu učenici i nakon toga pokrenuo je disciplinski i mene prijavio u policiju“, kazao je profesor Kankaraš.

Dodaje da u vezi s prijavom treba da se izjasni tužilaštvo.

“Imam nezvanične informacije da nema elemenata krivičnog djela. Da li će biti prekršaja, to ne znam, ali se nadam da će biti jače sistemske reakcije kako prevenirati. Škola je postala neozbiljna zbog frekvencije kojom pristižu dojave“, ocijenio je Kankaraš.

Ukazuje na važnost prevencije, ističući da ako ne vjerujemo u bezbjednost zgrade, to znači da sumnjamo u integritet institucije i kolektiva.

“Ako sumnjate da postoje takvi pojedinci, morate da razmatrate okolnost da ne bi to dojavili, dakle bezbjednost zgrade je minimum. Ja sam vjerovao u bezbjednost zgrade budući da je domar koji je institucija od čovjeka bio jedan od pregledača. Ako znamo da je škola bezbjedna, znamo da je dojava lažna“, pojasnio je Kankaraš.

Navodi i da je besmisleno što je maturski ispit morao biti izveden i uprkos potencijalnim dojavama o bombama.

“Tada je ista logika bila primijenjena kao i sada, izvršen je nadzor i to je garantovalo bezbjednost zgrade tog dana. Kako je to savjesno dopustiti ako teorijski postoji mogućnost da će biti teroristički napad“, podvukao je Kankaraš.

Poručuje da je ponosan na maturante koji su odlučili da se ogluše na naredbu direktora i ostanu u učionici tog 29. aprila, čime su, kako kaže pokazali da imaju stav i uvjerenja, te da su spremni da se za njih beskompromisno bore.