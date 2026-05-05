Direktor škole Zoran Pejović kazao je Pobjedi da je prijavio profesora zbog samovolje koja dovodi u opasnost učenike.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rukovodstvo podgoričke gimnazije prijavilo je Upravi policije profesora matematike Mata Kankaraša, jer prošle sedmice, kada im je stigla dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, nije sa učenicima napustio školu, već su nastavili da rade pismeni u jednom maturskom odjeljenju. Direktor škole Zoran Pejović kazao je Pobjedi da je prijavio profesora zbog samovolje koja dovodi u opasnost učenike. Kankaraš je kazao da očekuje da se tužilaštvo izjasni o ovom slučaju, piše Pobjeda.

Pobjeda je kontaktirala o ovom događaju nadležno tužilaštvo, te očekujemo odgovore od njih.

Direktor gimnazije Pejović kaže da se sa ljudske i profesorske strane mogu naći i olakšavajuće strane ovog postupka. Međutim, kako dodaje, ovdje je u pitanju bezbjednost učenica i učenika i kolege Kankaraša, a to ne ostavlja prostora za lične stavove i nadu u neosnovanost prijetnje.

,,To su situacije u kojima se samo slijedi nalog za evakuaciju, a započeti posao se nastavlja kada se stvore uslovi", rekao je direktor.

Kaže da je prijavio profesora zbog samovolje koja dovodi u opasnost učenice i učenike, a okolnosti će cijeniti nadležni, koji će prihvatiti ili neće njegove razloge.

,, Nisam u saznanju u kojoj je fazi postupak", rekao je Pejović.

Komentarišući i disciplinski postupak koji je pokrenut protiv Kankaraša, direktor kaže da, kako nalažu propisi iz oblasti rada i obrazovanja, protiv profesora se vodi postupak utvrđivanja odgovornosti, o čemu mu je uručeno obavještenje.

,,Postoje rokovi u kojima se sprovode faze postupka, a prvi rok u kome treba da se izjasni traje 15 dana", rekao je Pejović.

Na pitanje na koji način se bore da se nastava nesmetano odvija u slučaju dojave o postavljanju eksplozivne naprave, odgovara da je to borba čijim rezultatima niko nije zadovoljan, ali i ograničen prostor za djelovanje, i rješenja, usljed propisa koji uređuju ovu oblast.

Profesor Kankaraš je kazao Pobjedi da je dojava o postavljenoj bombi prispjela u školu u trenutku kada je imao pismeni u jednom maturskom odjeljenju, pred kraj prvog časa na kojem se radio pismeni, koji se radi dva puna časa. Znajući, kako ističe, da je izvršen nadzor, u dogovoru s učenicima odlučio je da nastavi sa pismenom provjerom znanja. Bio je jedini u školi koji je to učinio. Profesor je ispričao da su iz uprave pokušali da prekinu pismeni na način što je direktor škole dolazio u učionicu, a nakon njega pomoćnica i pedagog, prenosi Pobjeda.

,,Ali nijesam htio da odstupim. Posebno sam u ovome ponosan na svoje učenike koji su odlučili da vjeruju svojem profesoru i nastave pismeni, uprkos onome što im je uprava naložila. Ovakav gest ću da pamtim dovijeka", navodi Kankaraš.

Profesor je bio u Centru bezbjednosti u Podgorici gdje se, kako kaže, uvjerio da je prijavu protiv njega podnijelo rukovodstvo škole u kojoj radi.

,,Uz to je protiv mene pokrenut još jedan disciplinski postupak u kontekstu kojeg sam primio danas upozorenje. Ukratko mogu da kažem da je rukovodstvo Gimnazije dalo veoma nepotpunu izjavu budući da u istoj nijesu spomenuti određene okolnosti od ključnog značaja. Nije napomenuto da je pregled škole obavljen od službenika policije, te kako su sami učenici, koji su svi redom punoljetni, htjeli da ostanu i urade pismeni. Tome u prilog govori činjenica da ih direktor pozvao da napušte učionicu što su oni odbili. Nije, takođe, napomenuto kako sam direktora obavijestio o razlozima nastavka pismenog što on nije htio da sasluša", kaže Kankaraš.

Dodaje da u vezi s prijavom po sadašnjoj proceduri treba da se izjasni tužilaštvo.

Kankaraš kaže da je uprkos novoj praksi, da se prije početka nastave obavi pregled zgrade kako bi se definitivno utvrdila vjerodostojnost prispjele dojave, njima tada tokom četvrtog časa stigla dojava usljed koje im je uprava po starom pravilu naložila da evakuišu zgradu.

,,Malo je reći koliko je ovo besmisleno. Dakle, službenik policije je garantovao za bezbjednost i u potpunosti je nemoguće da je neki izvanjac mogao mimo zaštitara da uđe u školu i postavi bombu. Štaviše, ako uzmemo zagarantovano da pedagoške i psihološke službe rade posao, onda je nemoguće da u našim redovima postoji učenik koji bi pokazivao ovakve sklonosti, a da mi toga nijesmo svjesni. Da ne spominjemo koliko je teško prokrijumčariti i neopaženo postaviti takvu napravu. Takav pojedinac ne bi mogao sam sebe evakuisati u tom terminu", rekao je on.

Kankaraš smatra da uobičajenost kojom pristižu lažne dojave o postavljanju eksploziva u školskim prostorijama ukazuje da je savremeni smisao sa šalu doživio neku morbidnu i zabrinjavajuću evoluciju. Takođe, kako dodaje, učestalost lažnih dojava može lako da dovede do potcjenjivanja stvarne prijetnje, piše Pobjeda.

,,Ne vidim da se nadležni organi imaju ikakvu strategiju da se izbore sa ovim izazovom. Da je sreće, ova bruka bila bi jedan od najvećih prioriteta Uprave policije i MUP-a, a ovako bi se reklo da se nadaju da će dojavljivači, za koje se osnovano sumnja da su sami učenici, da se umore od dojavljivanja. Ako su kapaciteti naših službi nedovoljni, ne vidim zašto se ne angažuju stručnjaci koji su za to sposobni. Ipak, činjenica da će se bezbjednosna situacija ocijeniti prije početka nastave je korak u pravom pravcu svakako, ali nijesam siguran da će moći na duge staze da se održi policijsko prisustvo u svakoj školi", rekao je Kankaraš.

Po evidenciji Kankaraša, školi u kojoj radi je dojavljeno postavljanje eksplozivne naprave čak šest puta kada je držao nastavu - dva puta u prvom i četiri puta u drugom polugodištu. U tim okolnostima izgubio je, kako kaže, svega 14 časova.

,,Samo po sebi, brojka nije prevelika, ali ona ne oslikava punu štetu po tok nastave. Uobičajeno je najveća frekvencija dojava u periodu pisanih provjera znanja što dovodi profesore u nevolju pošto iznova moraju da sastavljaju postavke pismenih zadataka koji su dojavom prekinuti. Nekadašnja praksa bila da dojava uslovljava obustavu nastave čitav dan, dok se danas nastava nastavlja nakon dva časa pošto policija obavi pregled. Međutim, i ti časovi koji se obave nakon policijske provjere u najboljem slučaju su slabo posjećeni pošto većina učenika pođe kućama", rekao je on, javlja Pobjeda.

Dodao je da, uopšte gledano, učestalo prekidanje zbog dojava dodatno doprinosi tome da učenici shvataju svoje školske obaveze neozbiljno i samu školu ne gledaju sa dovoljno poštovanja.

,,Što se tiče nadoknada časova, ja da znam, ona se obavlja strogo individualno, tako što jedan profesor zamoli kolegu da mu ustupi neki čas. Prosvjeta je takvo zanimanje da je veoma nezgodno pa gotovo i nemoguće sistematski organizovati nadoknadu izgubljenih časova, a da ne dođe do produženja školske godine. Povremeno su se izgubljeni radni dani odrađivali elektronski ili radnim subotama u vidu skraćenih časova, ali to je bilo samo forme radi", rekao je Kankaraš.

Budući da se zadatak pronalaženja počinioca lažnog dojavljivanja i podizanja panike čini složen, profesor je stava da bi veći akcenat trebalo staviti na preveniranje.

,,Po trenutnom zakonskom okviru u svakoj školi imate zaštitare koje bi trebalo obučiti da prije početka nastave obave bezbjednosni obilazak prostorija škole kako bi se garantovalo da niko nije noć prije postavio eksplozivnu napravu, što sam neposredno i Ministarstvu prosvjete predložio. Nije održivo da policija bude uvijek prisutna u školama da jemči bezbjednost", zaključio je Kankaraš, piše Pobjeda.

Policija je prošle sedmice, kako je tada saopšteno, pored ostalog, identifikovala i lišila slobode državljanina BiH A. B. (42) nastanjenog u Budvi, zbog sumnje da je lažno prijavio da je postavljena bomba u Muzičkoj školi „Vasa Pavić“, u Podgorici. Poručili su tada da je Uprava policije posvećena otkrivanju krivičnih djela iz oblasti sajber kriminala, kao i jačanju preventivnog djelovanja, pri čemu, kako su naveli, posebnu ulogu imaju roditelji, staratelji i odgovorni građani, čijim zajedničkim angažmanom doprinose ukupnoj bezbjednosti društva.