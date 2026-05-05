Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati mnoga naselja i ulice u više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

-u terminu od 09 do 17 sati: dio Brskuta, Begova Glavica.

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Progonovića

-u terminu od 08 do 14 sati: Zgrade u ulici Bracana Bracanovića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Kopilja.

-u terminu od 08 do 17 sati: dio Veljeg Brda, Dolovi Komanski.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Trešnjica, Gornji Klenak, dio Dragovoljića, Ul. VI Crnogorske, dio Rudog Polja i Integralovog naselja, Ul. Alekse Backovića, Ul. VI Crnogorske.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Kneževići.

-u terminu od 09 do 17 sati:Miloševići.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj kod novog mosta “Port Milena“.

Bar

-u termimu od 09 do 14 sati: potrošači Gorane, potrošači Kovačevića.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati:Pobrđe, Ukropci.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati:Lučići, Granični prelaz Debeli Brijeg, Beci, Debeli Brijeg.

-u terminu od 08 do 16 sati: Šćepoševići

-u terminu od 08 do 14 sati: Prijevor i Konjevići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kaludra, dio sela Bubanje, Selo Zagrad.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati:Zaton, Zaton – Klinac, Ivanje, Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Bistrica, Poda, Mahala.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vijenac, Đuđevina, Sela.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Gojakovići, Žari – Brezovac (izvod ‘Obod’), Ckara.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Uže gracko jezgro Petnjice selo Johovice i dio sela Laze.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mjesni centar Murino, sela: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i dio sela Brezojevice, dio sela Meteh.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 18 sati:Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Dračenovac, Biševo Dio zaseoka Ređžovići prema zaseoku Crnokrpe.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju iz CEDIS-a.