Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati mnoga naselja i ulice u više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.
Podgorica
– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.
-u terminu od 09 do 17 sati: dio Brskuta, Begova Glavica.
-u terminu od 08 do 15 sati: dio Progonovića
-u terminu od 08 do 14 sati: Zgrade u ulici Bracana Bracanovića.
Danilovgrad
– u terminu od 08 do 15 sati: dio Kopilja.
-u terminu od 08 do 17 sati: dio Veljeg Brda, Dolovi Komanski.
Cetinje
– u terminu od 09 do 15 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do.
Nikšić
– u terminu od 08 do 15 sati: Trešnjica, Gornji Klenak, dio Dragovoljića, Ul. VI Crnogorske, dio Rudog Polja i Integralovog naselja, Ul. Alekse Backovića, Ul. VI Crnogorske.
Plužine
– u terminu od 08 do 15 sati: Kneževići.
-u terminu od 09 do 17 sati:Miloševići.
Ulcinj
– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj kod novog mosta “Port Milena“.
Bar
-u termimu od 09 do 14 sati: potrošači Gorane, potrošači Kovačevića.
Kotor
– u terminu od 08 do 15 sati:Pobrđe, Ukropci.
Herceg Novi
– u terminu od 07:30 do 18 sati:Lučići, Granični prelaz Debeli Brijeg, Beci, Debeli Brijeg.
-u terminu od 08 do 16 sati: Šćepoševići
-u terminu od 08 do 14 sati: Prijevor i Konjevići.
Andrijevica
– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Seoce.
Berane
– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kaludra, dio sela Bubanje, Selo Zagrad.
Bijelo Polje
– u terminu od 09 do 16 sati:Zaton, Zaton – Klinac, Ivanje, Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Bistrica, Poda, Mahala.
Kolašin
– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vijenac, Đuđevina, Sela.
Mojkovac
– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Gojakovići, Žari – Brezovac (izvod ‘Obod’), Ckara.
Petnjica
– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Uže gracko jezgro Petnjice selo Johovice i dio sela Laze.
Plav
– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mjesni centar Murino, sela: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i dio sela Brezojevice, dio sela Meteh.
Pljevlja
– u terminu od 09 do 18 sati:Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Đurđevića Tara.
Rožaje
– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Dračenovac, Biševo Dio zaseoka Ređžovići prema zaseoku Crnokrpe.
“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju iz CEDIS-a.