U ponedjeljak u Zeti Dan žalosti
Predsjednik Opština Zeta Mihailo Asanović donio je odluku o proglašenju dana žalosti na teritoriji ove opštine povodom tragedije na Skadarsko jezero.
Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradama Opštine i javnim ustanovama, kao i otkazivanjem ili prilagođavanjem svih javnih, kulturnih i zabavnih manifestacija.
„Opština Zeta izražava duboko saučešće porodicama stradalih i solidarnost sa svima koji su pogođeni ovom tragedijom“, saopšteno je na zvaničnom Instagram profilu Opštine Zeta.
Nadležni pozivaju građane da dan žalosti obilježe dostojanstveno, u znak poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama.