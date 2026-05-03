U ponedjeljak u Zeti Dan žalosti

Predsjednik Opština Zeta Mihailo Asanović donio je odluku o proglašenju dana žalosti na teritoriji ove opštine povodom tragedije na Skadarsko jezero.

Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradama Opštine i javnim ustanovama, kao i otkazivanjem ili prilagođavanjem svih javnih, kulturnih i zabavnih manifestacija.

„Opština Zeta izražava duboko saučešće porodicama stradalih i solidarnost sa svima koji su pogođeni ovom tragedijom“, saopšteno je na zvaničnom Instagram profilu Opštine Zeta.

Nadležni pozivaju građane da dan žalosti obilježe dostojanstveno, u znak poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama.