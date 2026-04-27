Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima dalo je nalog policiji da prikupi obavještenja i izvrši provjere u vezi sa navodima da su radovi na izgradnji nove bolnice u tom gradu započeti bez građevinske dozvole. To je “Vijestima” potvrđeno zvanično iz pljevaljskog ODT-a kojim rukovodi tužiteljka Sanja Golubović.

Iz Tužilaštva su odgovorili da su upoznati sa slučajem i da je Odjeljenju bezbjednosti Pljevlja naloženo da utvrdi da li u radnjama bilo kog lica ima elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti, prenose Vijesti.



“Obavještavamo vas da je ovo tužilaštvo upoznato sa slučajem na koji se odnose vaša pitanja, sa čim u vezi je policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja dat nalog za prikupljanje potrebnih obavještenja i vršenje drugih radnji iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja da li u radnjama bilo kog lica ima elemenata bića krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti, za koje je nadležno da postupa ovo tužilaštvo”, stoji u odgovoru.

Provjere su pokrenute nakon što je predsjednika Opštine Pljevlja Dario Vraneš saopštio da je kamen-temeljac za novu bolnicu položen bez prethodno izdate građevinske dozvole, te da bi prisustvo lokalnih zvaničnika toj ceremoniji predstavljalo rizik od krivične odgovornosti.

Kamen-temeljac za novu Opštu bolnicu položen je 15. aprila u prisustvu ministarke javnih radova Majde Adžović i ministra zdravlja Vojislava Šimuna, a projekat je predstavljen kao jedan od najznačajnijih zdravstvenih infrastrukturnih poduhvata na sjeveru države, navode Vijesti.

“Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za građenje zdrastvenog objekta - Opšte bolnice na katastarskoj parceli broj 507/1 KO Pljevlja, u zahvatu izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja podnesen je 26.03.2026. Građevinska dozvola je u proceduri dobijanja neophodnih saglasnosti u skladu sa članom 34 Zakona o izgradnji objekata”, odgovoreno je “Vijestima” zvanično iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine 22. aprila.

Dan nakon odgovora, na sajtu Vlade je Ministarstvo prostornog planiranja objavilo dokument o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju Opšte bolnice na katastarskoj parceli 507/1 KO Pljevlja 23. aprila, osam dana nakon ceremonije polaganja kamena-temeljca.

Rješenje je donijeto pod brojem UPI 06-333/26-586/15. U rješenju se precizira da se dozvola izdaje Ministarstvu zdravlja kao investitoru, te se navode svi tehnički detalji objekta, spratnost, bruto-površina i obaveze investitora prije početka građenja, uključujući i obavezu isticanja table sa brojem i datumom izdavanja građevinske dozvole na dan prijave početka radova. Tabla sa ovim podacima uključujući i broj građevinske dozvole postavljena je nekoliko dana prije polaganja kamena-temeljca, iako u tom trenutku nije bila izdata građevinska dozvola.

Prema članu 37 Zakona o izgradnji objekata, investitor je dužan da na mjestu građenja objekta danom prijave početka građenja objekta istakne tablu koja sadrži sljedeće podatke: broj i datum izdavanja građevinske dozvole, podatke o investitoru, projektantu, revidentu, privrednom društvu, pravnom licu, odnosno preduzetniku koje gradi objekat, izvođaču radova, privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku koje obavlja stručni nadzor, vodećem projektantu koji rukovodi izradom glavnog projekta u cjelini, vodećem revizoru odnosno odgovornom revizoru koji rukovodi revizijom glavnog projekta u cjelini, odgovornom inženjeru koji rukovodi građenjem i nadzornom inženjeru koji rukovodi stručnim nadzorom, 3D vizuelizaciju objekta, odnosno prikaz trase infrastrukture i druge podatke od značaja za građenje objekta, pišu Vijesti.

Upravo na toj tabli na gradilištu, prema tvrdnjama Vraneša, nalazio se broj koji je, kako je naveo, predstavljao zavodni broj predmeta, a ne broj građevinske dozvole.

“UPI broj na ploči je zavodni broj predmeta, a ne broj građevinske dozvole, što je falsifikat. Eto posla za tužilaštvo”, rekao je Vraneš, reagujući na prozivke premijera zbog izostanka lokalne uprave sa događaja.

Nakon ceremonije, na lokaciji nijesu izvođeni građevinski radovi.

Redakcija Vijesti je uputila pitanja ministarki Adžović i ministru Šimunu: da li je u trenutku polaganja kamena-temeljca postojala važeća građevinska dozvola, kada je izdata, pod kojim brojem i gdje je javno objavljena. "Vijesti" su pitale i po kom pravnom osnovu je organizovana ceremonija i zbog čega se žurilo sa polaganjem kamena-temeljca prije izdavanja dozvole.

Iz kabineta ministra Šimuna telefonom su obavjestili autora teksta da su pitanja proslijedili Ministarstvu javnih radova jer su, kako su naveli, u njihovoj nadležnost. Do zaključenja ovog teksta, odgovori nisu dostavljeni.

Zvaničnim saopštenjem za javnost se u petak oglasila ministarka javnih radova Majda Adžović koja je kazala da sa velikim zadovoljstvom obavještava javnost da će naredne sedmice u Pljevljima početi radovi na izgradnji nove bolnice, što je, kako je istakla, istorijski momenat, uzimajući u obzir da u našoj zemlji gotovo pet punih decenija nije izgrađena nijedna opšta bolnica.

Ona je poručila da uprkos populističkim izjavama onih koji, umjesto da se raduju ovoj zdravstvenoj ustanovi, dezinformišu građane, Ministarstvo javnih radova, kao i za svaki drugi projekat koji radi, posjeduje svu potrebnu dokumentaciju, prenose Vijesti.

“Naime, resor kojim rukovodim do ovog trenutka nije preduzimao nijednu radnju koja bi se mogla smatrati početkom radova, pa su zlonamjerne opaske pojedinih političara, a u prvom redu predsjednika tamošnje opštine, da se sa radovima počelo bez građevinske dozvole, potpuno neutemeljene. Pojašnjenja radi - iako su se uveliko bili stekli uslovi za objavljivanje građevinske dozvole za ovaj objekat, imajući u vidu da su prošli rokovi za dostavljanje odgovora tehničkih organa, od kojih je nedostajao samo odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova (u dijelu protivpožarne zaštite), ostali smo pri izričitom stavu da se dokumentacija ne formalizuje bez signala sa te adrese jer nam je bezbjednost građana prioritet u aktuelnom, ali i budućem radu”, stoji u saopštenju za javnost koje potpisuje Adžović.

Ministarka javnih radova je izjavila da je prijava početka građenja podnijeta danas (u petak), nakon što je građevinska dozvola zvanično objavljena na sajtu nadležnog ministarstva, pa su, kako je istakla, ispunjeni svi uslovi da izvođač zvanično počne sa radovima.

“Što se tiče komentara gospodina Darija Vraneša da nije pozvan na ceremoniju polaganja kamena-temeljca, možda je bolje odgovoriti pitanjem zašto bi prisustvovao nečemu za šta je javno tvrdio da se nikad neće dogoditi. Ali vjerujem da će prisustvovati zvaničnom otvaranju bolnice u Pljevljima, doduše tada kao građanin, jer vidimo da se i u partiji kojoj pripada važne odluke donose bez njegovog prisustva, pa je prinuđen da se bavi svakodnevnim demantijima o sopstvenoj političkoj sudbini”, kazala je Adžović, prenose Vijesti.

Šimun je prilikom polaganja kamena-temeljca poručio da je početak izgradnje nove bolnice događaj od posebnog značaja ne samo za ovaj grad, već i za cijelu državu, dok je Adžović tada istakla da je riječ o projektu koji se čekao decenijama i za koji je izdvojeno gotovo 39 miliona eura, što “pokazuje ozbiljan i dugoročan odnos prema razvoju sjevera države”.

Direktor bolnice Saša Grbović podsjetio je da su višedecenijska obećanja kod građana stvarala sumnju i nevjericu, ali da je prije pet godina započet ozbiljan proces pretvaranja ideje u djelo.



Predviđeno je da nova bolnicu bude savremeni zdravstveni objekat sa ukupno pet etaža, ukupno 27.487,87 kvadratnih metara. Dvije podzemne etaže predviđene su za garažu i tehničke prostorije, suteren za servisne i dio medicinskih sadržaja, prizemlje za polikliniku, urgentni i hirurški blok, dok je sprat rezervisan za stacionarne kapacitete.

U objektu su planirani urgentni centar sa posebnim kolskim pristupom i parkingom za vozila hitne pomoći, histopatološka laboratorija, savremena poliklinika za dijagnostiku sa kontrolisanim ulazima, laboratorija, radiologija, hirurgija sa intenzivnom njegom, pedijatrija povezana sa stacionarom na spratu, kao i uprava sa zasebnim ulazom i pratećim prostorijama. Na spratu će se nalaziti stacionari povezani vertikalnim komunikacijama sa ostalim bolničkim blokovima: koronarna jedinica sa pet postelja, intenzivna njega sa pet postelja, interna medicina sa 20 postelja, kardiologija sa 10, neurologija i psihijatrija sa 10, hirurgija i ortopedija sa 40, ginekologija sa 10 i pedijatrija sa 20 postelja. Ukupan kapacitet bolnice biće oko 140 kreveta, uz planiranih 316 parking mjesta.

Radove će izvoditi konzorcijum kompanija Termomont iz Beograda i IGP Fidija iz Podgorice, po principu “projektuj i izgradi”, a ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova iznosi 38.694.602,10 eura. Stručni nadzor povjeren je firmi Urbi.pro, čije usluge iznose 605.000 eura.