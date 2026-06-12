Kako se navodi u saopštenju, osnovnu školu potrebno je projektovati kao savremen i funkcionalan objekat bruto građevinske površine oko 8.800 kvadrata, kapaciteta za 500 učenika u jednoj smjeni, odnosno 1.000 učenika u dvije smjene.

Izvor: MPNI

Kancelarija za implementaciju projekata UN UNOPS raspisala je, za potrebe Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, tender za odabir projektanta koji će izraditi idejno rješenje i glavni projekat za izgradnju osnovne škole na Starom aerodromu u Podgorici. Predviđen je savremeni školski objekat bruto građevinske površine oko 8.800 kvadrata, kapaciteta za 500 učenika u jednoj, odnosno 1.000 učenika u dvije smjene.

"Predmetna lokacija, odnosno urbanistička parcela UP 30, nalazi se u zahvatu DUP-a „Konik – Stari aerodrom – faza III“ i sastoji se od dijela katastarske parcele 7893/15 KO Podgorica III. Ukupna površina urbanističke parcele iznosi 16587,00 m², a zemljište za izgradnju je ustupio Glavni grad", ocijenjeno je u saopštenju.

Kako se navodi u saopštenju, osnovnu školu potrebno je projektovati kao savremen i funkcionalan objekat bruto građevinske površine oko 8.800 kvadrata, kapaciteta za 500 učenika u jednoj smjeni, odnosno 1.000 učenika u dvije smjene.

Predviđeno je da objekat bude savremeno zdanje usklađeno sa svojom namjenom, što bi, kako se navodi, trebalo postići kroz njegov spoljašnji izgled, funkcionalno rješenje i cjelokupan ambijent unutrašnjeg prostora.

"Projektovanjem objekta klasterskog tipa teži se unapređenju funkcionalne organizacije objekata obrazovanja. Klaster podrazumijeva objedinjavanje učionica i pratećih prostora u jedinstvenu prostornu cjelinu, povezanu zajedničkom multifunkcionalnom površinom. Ovakva organizacija jača saradnju između različitih odjeljenja i omogućava formiranje preglednih i funkcionalno zaokruženih jedinica unutar školskog objekta. U okviru jednog klastera boravi do 150 učenika različitog uzrasta, približno od 6 do 14 godina, tokom školskog dana ili cjelodnevnog programa", poručili su u saopštenju.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija dodaju da je u školi predviđeno 18 učionica sa pratećim specijalizovanim kabinetima, dvije fiskulturne sale i sportski tereni na otvorenom.