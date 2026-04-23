Zatvaranje saobraćaja važi za period od 24. aprila do 24. juna 2026.godine

Izvor: podgorica.me Glavni Grad Podgorica

Iz Glavnog grada obavještavaju građane da se zatvara saobraćaj za sve vrste motrnih vozila pored Trga nezavisnosti (nastavak Bokeške ulice), na potezu od raskrsnice sa Njegoševom ulicom do raskrsnice sa Ulicom slobode, radi izvođenja radova na rekonstrukciji iste, prenosi CdM.

“Zatvaranje saobraćaja važi za period od 24. aprila do 24. juna 2026.godine. Za vrijeme zabrane saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama”, kazali su iz Glavno grada.