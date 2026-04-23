Ove godine obilježava se 5 godina uspješnog poslovanja kompanije ELLE Cosmetics, generalnog distributera kompanije Alexandar Cosmetics na tržištu Crne Gore.

Kompanija Alexandar Cosmetics nastavlja da širi svoje prisustvo na tržištu Crne Gore, gdje kroz zvaničnog distributera ELLE Cosmetics već godinama uspješno posluje i gradi povjerenje velikog broja klijenata. Kao dio regionalne mreže, crnogorsko tržište prepoznato je kao važna tačka razvoja brenda i dostupnosti vrhunskih beauty proizvoda.

U modernim distributivnim centrima u Podgorici, uključujući lokacije u centru grada i naselju Central Point, kao i u Budvi, kupcima je dostupna izuzetno široka ponuda – od proizvoda za njegu lica i tijela, profesionalne šminke i haircare asortimana, do kompletne opreme za frizerske i kozmetičke salone. Ponuda obuhvata brojne renomirane svjetske brendove, što Alexandar Cosmetics pozicionira kao jedno od ključnih mjesta za profesionalce i ljubitelje kozmetike.

Poseban fokus kompanije je na kvalitetu usluge i edukaciji kupaca, zbog čega su distributivni centri prepoznati po stručnom i ljubaznom osoblju koje pomaže pri izboru proizvoda i prati savremene trendove u industriji ljepote.

Pored maloprodaje, Alexandar Cosmetics u Crnoj Gori omogućava i brzu dostavu proizvoda širom zemlje, čime dodatno unapređuje dostupnost svog bogatog asortimana i olakšava opremanje salona i profesionalaca u beauty industriji.

Kontinuiranim širenjem mreže i ponude, kao i planovima za otvaranje novih lokacija i dodatno jačanje prisustva na primorju, Alexandar Cosmetics potvrđuje ambiciju da ostane jedan od vodećih igrača u industriji ljepote u regionu.





