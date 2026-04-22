Podgoričko “Zelenilo” prošlu godinu završilo je u plusu od 472.636 eura, rečeno je “Vijestima” iz tog gradskog preduzeća.

Izvor: PG biro

Prema njihovim riječima, nakon izrade završnog računa “može se konstatovati da je to bila najbolja poslovna godina u istoriji preduzeća”.

“Ovaj rezultat još više dobija na značaju ako se uzme u obzir podatak da je u 2024. godini poslovanje bilo u minusu od 171.635 eura”, kazali su iz preduzeća, kojim rukovodi Nemanja Gajović.

Podsjetili su da su prethodnoj godini usvojili novi cjenovnik koji je, kažu, usklađen sa tržišnom politikom u domenu u kojem posluju.

Tvrde i da su im cijene usluga “realne u odnosu na trenutne tržišne okolnosti”.

Budžetom Glavnog grada za tekuću godinu predviđena su novčana sredstva u iznosu od tri miliona eura za održavanje. Dodatnih 2,3 miliona eura, piše, predviđeno je za ostale investicije preduzeća.

Iz “Zelenila” navode da to preduzeće trenutno broji 183 zaposlena, dodajući da im je dodana radna snaga uvijek potrebna.

“S obzirom na obim posla koji naši timovi obavljaju na terenu, dodatna radna snaga je uvijek dobrodošla, naročito tokom proljećne sezone (košenje, sadnja i slično). Ipak, i sa postojećim kadrovskim kapacitetima uspijevamo da odgovorimo na sve dnevne izazove”, kazali su iz “Zelenila”, dodajući da im najveći novčani troškovi idu na naknade i zarade, pišu Vijesti.

Naglašavaju da je od početka mandata Gajovića uređeno i obnovljeno 52.000 metara površine.

“Izgrađena su dva nova parka - u Ulici 4. jula i u Ulici Vojislavljevića i započeta je adaptacija još dva postojeća (Tološka šuma i Park Ivana Milutinovića). Izvedeni su radovi na pejzažnom uređenju razdjelnih ostrva na tri bulevara. Izgrađena su četiri nova, a rekonstruisano je šest postojećih dječijih igrališta. Takođe, rekonstruisano je pet postojećih drvoreda i uređeno šest novih gradskih mikro-lokacija”, rekli su.

Odgovarajući na pitanje da li Podgorica teži ka tome da postane “zeleni grad” ili stagnira, iz “Zelenila” su rekli da glavni grad prati dinamiku razvoja.

Naglašavaju da, kada je riječ o užoj gradskoj zoni, Karađorđev park je “savremeno opremljen i dodatno ozelenjen, što ga čini pravom oazom u srcu grada”.

“Pored njega, tu su Kraljev park, park Ivana Milutinovića i Njegošev park. U većini centralnih ulica postoje drvoredi koji značajno doprinose zelenilu. Saglasni smo da u pojedinim djelovima grada nedostaje više zelenih površina, pa ćemo, u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, nastojati da i te zone učinimo zelenijim i prijatnijim za građane”, saopštili su “Vijestima”.

Ističu i da je planom i programom rada za ovu godinu predviđeno ozelenjavanje “što većih površina u različitim djelovima Podgorice”.

“Nastavljamo sa dobrom praksom koja obuhvata izgradnju i rekonstrukciju dječjih igrališta, dopunu i sadnju novih drvoreda, kao i pejzažno uređenje skverova i razdjelnih ostrva. U završnoj fazi izgradnje su igrališta u Rogamima, Bastonu i Kokotima”, rekli su iz “Zelenila”, prenose Vijesti.