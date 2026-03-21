Građani, kako ističu, neće osjetiti posljedice ni kada je riječ o cijenama usluga koje će ostati nepromijenjene

Uprkos rastu cijena goriva u Crnoj Gori, rad gradskih preduzeća u Podgorici ostaje stabilan i bez zastoja. Iz Čistoće, Zelenila, Vodovoda za RTV Podgorica poručuju da poskupljenja utiču na njihove operativne troškove, ali ne i na kvalitet i kontinuitet usluga koje pružaju. Građani, kako ističu, neće osjetiti posljedice ni kada je riječ o cijenama usluga koje će ostati nepromijenjene.

Podgorički Vodovod posjeduje 45 vozila, od čega 25 automobila, 11 kamiona, pet građevinskih bagera i četiri specijalna vozila koja se koriste za otpušenje fekalne kanalizacije.

Sva vozila se, prema riječima portparolke Maše Knežević, svakodnevno koriste, pa poručuje da se svako značajnije povećanje troškova, koje nije ranije utvrđeno, negativno odražava na poslovanje.

,,Zato što se cijene usluga podgoričkog Vodovoda formiraju jednom u toku godine, odnosno cijene usluga za 2026. su formirane u aprilu 2025. shodno metodologiji koju propisuje regulatorna agencija za energitiku i tada prilikom formiranja cijena nije ušao ovaj trošak koji nastaje po osnovu poskupljenja goriva“, kazala je Knežević.

Naglašava da društvo nema zakonsku mogućnost da tokom godine koriguje cijene kada dolazi do poskupljenja ostalih troškova.

Do poskupljenja cijena usluga neće doći ni u gradskom preduzeću Čistoća, iako rast cijena goriva ima veliki uticaj i na njihovo poslovanje.

,,Nama je svakog dana na prostoru grada operativno između 50 i 60 vozila različitih namjena, kako auto-smećara, tako auto-kipera, podizača, čistilica…“, kazala je portparolka preduzeća Čistoća, Senada Mulešković.

Ističe da taj broj mehanizacije podrazumijeva da je rast potrošnje goriva na mjesečnom nivou povećan u prethodnom periodu.

„Međutim to neće uticati na naše poslovanje i poruka građanima je da povećanje ovo, ali i naredna najavljenja, neće uticati na kvalitet usluga, kao i da neće doći do nove korekcije cijena imajući u vidu da smo mi korekciju cijena izvršili nedavno“, navela je Mulešković.

Iz Gradskog preduzeća Zelenilo poručuju da još nijesu osjetili posljedice rasta cijena goriva, jer su imali zalihe u rezervi, međutim, objašnjavaju da je potrošnja nafte veća tokom ljetnjih mjeseci i da bi novi nalet poskupljenja mogao uticati na njihovo poslovanje, ali ne i građane.

,,Trudićemo se da naši građani ne osjete posljedice povećanja cijena goriva, sve redovne aktivnosti biće realizovana u planiranim rokovima, prioritet će biti na održavanju javnih zelenih površina, dok će investicione aktivnosti biti realizovane u skladu sa planom i programom odnosno sa budžetom glavnog grada“, kazala je Milica Vukčević iz preduzeća „Zelenilo“.

Iz preduzeća Putevi ranije su za RTV Podgorica potvrdili da povećanja cijena gradskog prevoze neće biti.

Iako iz gradskih službi još uvijek nemaju precizan podatak o potencijalnim finansijskim gubicima, budući da su veće cijene goriva nedavno stupile na snagu, uvjeravaju da neće doći do zastoja u poslovanju, kao ni do povećanja cijena usluga. Ističu da bi se veći finansijski izazovi usljed novonastale situacije sa naftom – rješavali na nivou gradske uprave.